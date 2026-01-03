Tình huống diễn ra vào ngày 31/12/2025 trên đường dẫn từ cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lên Vành đai 3 trên cao (Hà Nội).

Ô tô con toác đầu, xoay ngang đường vì húc vào đuôi xe bồn tưới cây (Nguồn video: OFFB).

Video cho thấy người trên ô tô con đã ra khỏi xe an toàn ngay sau va chạm.

Tình huống trên, nếu tài xế ô tô con tỉnh táo và tập trung quan sát, còn chiếc xe bồn nếu có thêm công cụ cảnh báo để các xe phía sau có thể nhận biết từ xa thì có thể tránh được va chạm.

Việc tập trung quan sát và chú ý giữ khoảng cách với phương tiện phía trước sẽ giúp tài xế có đủ thời gian để xử lý khi gặp chướng ngại vật bất ngờ trên đường.

"Khả năng cao là tài xế xe con mải nhìn điện thoại. Đây thực sự là vấn đề cần cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là khi đã có hệ thống camera AI hỗ trợ. Dùng điện thoại khi đang lái xe rất nguy hiểm, nhiều khi nghĩ rằng chỉ một giây thôi, sẽ không sao, nhưng một tích tắc không nhìn đường và đủ gây tai nạn rồi, cộng thêm việc có khi lại mải điện thoại mà không nhận thức được thời gian luôn", tài khoản Đức Dũng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Quang Linh đồng tình và bổ sung: "Trường hợp này xe bồn đang di chuyển chậm chứ không phải là đứng im nên tôi nghĩ không sai. Tham gia giao thông thì phải tập trung nhìn đường, kiểm soát tốc độ để có thể xử lý tình huống, chứ không thể đổ tại xe trước đi chậm. Ai sai đến đâu phạt đến đó, việc của mình là phải đảm bảo an toàn".