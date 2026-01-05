Hai nhóm khách ẩu đả vì chuyện mời bia tại quán nhậu ở TPHCM

Ngày 5/1, Công an phường Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM truy xét 2 nhóm người gây ra vụ ẩu đả tại quán nhậu trên đường Bình Thành.

Hiện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả (Ảnh: Kiều Kha).

Tối 4/1, hai nhóm khách đến quán nhậu trên đường Bình Thành, phường Bình Tân, để ăn uống. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cự cãi lớn tiếng rồi lao vào đánh nhau gây hỗn loạn.

Vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bị thương, bê bết máu, những người còn lại nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, cảnh sát có mặt lấy lời khai những người liên quan, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy xét những người tham gia ẩu đả.

Bước đầu, nhà chức trách xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc mời bia giữa 2 nhóm. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng cầm hung khí đuổi đánh nhau.