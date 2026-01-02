Gần 5.000 ô tô Toyota và Lexus cần triệu hồi tại Việt Nam để sửa lỗi

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Toyota và Lexus đồng thời triển khai chiến dịch triệu hồi với gần 5.000 xe, nhằm khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống hỗ trợ đỗ xe. Trong đó có tới 2.774 chiếc Lexus được sản xuất trong khoảng thời gian 2/8/2021-1/9/2025, gần như đủ dải sản phẩm: LM, LS, ES, NX, RX, GX và LX.

Đây là lần triệu hồi quy mô lớn của Lexus Việt Nam. Sản phẩm chiếm số lượng nhiều nhất là dòng RX (1.381 chiếc), sau đó là LX (848 xe).

Lexus RX là một trong những sản phẩm có sức tiêu thụ tốt nhất của hãng xe sang Nhật Bản, đang có giá bán lẻ đề xuất dao động 3,43-4,94 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lượng xe Toyota thuộc diện triệu hồi có tổng cộng 2.203 chiếc Alphard, Camry, Land Cruiser và Land Cruiser Prado, được xuất xưởng từ 18/7/2023 đến 16/9/2025. Ngoại trừ Land Cruiser chỉ có xe thuộc thế hệ mới nhất gặp ảnh hưởng, những sản phẩm còn lại đều có xe đời cũ nằm trong danh sách.

Gần 5.000 chiếc Toyota và Lexus trên đều gặp lỗi liên quan đến phần mềm của bộ điều khiển hỗ trợ đỗ xe, thuộc hệ thống quan sát toàn cảnh (PVM) giúp hiển thị hình ảnh phía sau xe. Theo đó, phần mềm hiện hành có thể khiến hình ảnh phía sau bị đứng hình trong thời gian ngắn khi lùi xe.

Trong một số trường hợp bật khóa điện ở lần kế tiếp, phần mềm có thể dừng hoạt động khiến hình ảnh không được hiển thị. Việc này có thể gia tăng nguy cơ va chạm với người phía sau khi lùi xe.

Trong 2.203 chiếc xe Toyota bị triệu hồi, dòng Camry chiếm số lượng lớn nhất với 913 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Để khắc phục, chủ sở hữu những xe thuộc diện triệu hồi có thể chủ động mang xe tới hệ thống đại lý gần nhất để cập nhật phần mềm, nhưng khác với Toyota, Lexus Việt Nam chỉ có 2 showroom trên toàn quốc. Mọi chi phí được miễn phí, thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến là 1 tiếng/xe.

Với những chiếc Toyota và Lexus nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình triệu hồi trên, hãng xe Nhật sẽ hỗ trợ liên hệ với Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC) khi có yêu cầu từ chủ xe. Sau khi được TMC phê duyệt, những xe này sẽ được kiểm tra và cập nhật miễn phí.