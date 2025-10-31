Ô tô điện bán chạy nhất Trung Quốc nổ như đạn pháo, lửa trùm thân xe

Một chiếc Geely Xingyuan đã bốc cháy tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, vào ngày 23/10, và video ghi lại sự việc vừa được chia sẻ trên mạng.

Chiếc Geely Xingyuan nổ như đạn pháo trên đường phố Trung Quốc (Video: Dianche Xiaopi).

Geely Xingyuan là mẫu xe điện bán chạy nhất Trung Quốc hiện nay, có giá khởi điểm 68.800 nhân dân tệ (khoảng 254 triệu đồng), đạt doanh số 343.351 chiếc trong 9 tháng đầu năm.

Theo kế hoạch, trong năm nay, xe điện Xingyuan sẽ được xuất khẩu ra thị trường quốc tế với tên gọi Geely EX2.

Theo Hongxing News, vụ việc xảy ra trong một khu công nghiệp ở Tô Châu. Báo cáo ghi nhận chiếc xe bất ngờ bốc cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ như đạn pháo; sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe.

Đáng chú ý, vụ cháy này xảy ra cùng ngày một chiếc minivan chạy điện Li Auto Mega cũng bốc cháy ở Thượng Hải.

May mắn là không có thương vong trong vụ cháy xe Xingyuan dù liên tiếp có tiếng nổ. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Video trên cho thấy lửa xuất phát tập trung ở phần thân trên của xe, nên người ta cho rằng nguyên nhân có thể không phải do bộ pin. Mẫu hatchback này sử dụng pin LFP Short Blade Aegis, loại từng được Geely quảng bá có độ an toàn cao.

Theo blogger ô tô Trung Quốc Dianche Xiaopi, nhiều khả năng đám cháy bắt đầu từ trong khoang lái. Anh cho rằng tĩnh điện trong xe điện đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đồng thời khuyến cáo người dùng nên kiểm tra xem trong xe có vật dễ cháy trước khi khởi hành.

Geely chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc.

Mẫu Xingyuan được coi là “hiện tượng” xe điện năm 2025 tại Trung Quốc (Ảnh: Geely).

Ra mắt tại Trung Quốc vào năm 2024, Geely Xingyuan nhanh chóng trở thành hiện tượng doanh số, giữ vị trí xe bán chạy nhất Trung Quốc suốt từ đầu năm 2025. Xe có kích thước dài 4.135mm, rộng 1.805mm, cao 1.570 mm, và chiều dài cơ sở 2.650mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích 375 lít, còn khoang hành lý trước 70 lít.

Bên trong xe được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng 14,6 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, với phong cách thiết kế gọn gàng, hiện đại đúng chuẩn xe điện đô thị.

Hai phiên bản pin cho xe tầm hoạt động 310-410 km/lần sạc.

Phiên bản tiêu chuẩn của Xingyuan dùng mô-tơ điện 78 mã lực, kết hợp với pin LFP 30,12kWh, có tầm hoạt động 310 km/lần sạc (theo chuẩn CLTC của Trung Quốc). Bản cao cấp hơn sử dụng động cơ điện 114 mã lực, pin 40,16kWh, có tầm hoạt động 410 km/lần sạc. Xe có giá bán dao động từ 68.800 đến 98.800 nhân dân tệ (tương đương 254-365 triệu đồng).