Không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ có mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Đêm 31/10 và ngày 1/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Trên đất liền gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông.

Dự báo từ đêm 31/10 đến ngày 2/11, khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Nam Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ đêm 2/11 đến ngày 3/11, khu vực Nam Nghệ An - Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Mưa lớn ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Miền Trung mưa lớn khiến nhiều nơi chìm trong biển nước (Ảnh: Quốc Triều).

Dự báo thời tiết ngày 3/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.