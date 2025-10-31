Rúng động bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ: 149 trọng tài bị treo còi vì cá độ

Theo tờ Turkish Minute của Thổ Nhĩ Kỳ, TFF thông báo vào tối 30/10 rằng Ủy ban kỷ luật của họ đã đưa ra án treo giò từ 8 đến 12 tháng đối với 149 trọng tài và vẫn đang tiếp tục điều tra kỹ càng thêm 3 trọng tài khác trước khi đưa ra kết luận.

Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ quyết định treo còi 149 trọng tài do tham gia cá độ (Ảnh: AFP).

Trước đó, TFF đã thực hiện một cuộc điều tra toàn diện đối với 571 trọng tài tại các giải đấu chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả cho thấy có 371 trọng tài trong số này có tài khoản cá cược thể thao và 152 trọng tài tích cực tham gia cá độ.

"Trọng tài là một nghề danh dự. Bất kỳ ai làm hoen ố danh dự đó sẽ không bao giờ được tham gia vào bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ nữa”, Chủ tịch TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu phát biểu về vụ việc.

TFF cũng tiết lộ có 22 trọng tài, gồm 7 trọng tài chính và 15 trợ lý hiện đang làm nhiệm vụ tại giải đấu cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ dính vào cá độ và bị treo còi.

Đáng chú ý, kết quả điều tra cho thấy có 10 trọng tài tham gia cá độ hơn 10.000 lần, đặc biệt có một trọng tài đã cá độ tới 18.227 lần.

Ông İbrahim Hacıosmanoğlu cũng lên tiếng xác nhận có tới 42 trọng tài đã đặt cược vào hơn 1.000 trận đấu bóng đá, nhưng không nói rõ liệu có ai trong số họ bị nghi ngờ đặt cược vào các trận đấu mà họ làm trọng tài hay không.

Hiện tại, vụ việc đã được chuyển sang Văn phòng Công tố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ điều tra.