Hà Nội FC của HLV Harry Kewell bất ngờ bại trận, HAGL hoà CLB Nam Định

Bất ngờ lớn nhất của loạt trận vòng 9 V-League 2025-2026, diễn ra tối nay (31/10), là thất bại 1-2 của Hà Nội FC trước CLB Hà Tĩnh.

Hà Nội FC (áo xanh) thua CLB Hà Tĩnh (Ảnh: Hà Nội FC).

Cầu thủ Việt kiều Lê Viktor ghi dấu ấn lớn trong chiến thắng của đội bóng miền Trung. Sau khoảng thời gian đầu trận có phần lép vế, Hà Tĩnh bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 40.

Trong pha bóng này, đón đường chuyền dài của đồng đội, Lê Viktor khống chế bóng gọn gàng, trước khi anh sút bóng rất đẹp vào lưới Hà Nội FC, ghi bàn giúp đội chủ nhà mở tỷ số 1-0.

HAGL chia điểm với CLB Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Sau bàn thua, Hà Nội FC tấn công rất mạnh. Họ tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Đến phút đầu tiên của hiệp hai, đội khách tìm được bàn san bằng tỷ số.

Trong pha bóng này, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Nguyễn Văn Quyết đánh đầu rất hiểm hóc, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.

Tuy nhiên, một lần nữa cầu thủ Việt kiều Lê Viktor lại chơi xuất sắc, ghi dấu ấn trong bàn thắng thứ hai của Hà Tĩnh. Phút 69, Lê Viktor đánh đầu đưa bóng dội cột dọc khung thành đội khách. Bóng bật ra, nhưng Công Nhật bên phía Hà Nội FC lại vô tình đá phản lưới nhà, giúp CLB Hà Tĩnh có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.

Trận đấu giữa HAGL và CLB Nam Định diễn ra dưới trời mưa (Ảnh: Lâm Anh).

Đây là trận thua thứ hai của HLV Harry Kewell sau 3 vòng đấu mà vị chiến lược gia người Australia dẫn dắt Hà Nội FC.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong buổi chiều nay ở vòng 9 LPBank V-League 2025-2026, HAGL có trận hòa kịch tính 2-2 trước đương kim vô địch Nam Định.

Hòa trận này, HAGL có 7 điểm, tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. HAGL hơn hai đội xếp ngay sau họ là SL Nghệ An và SHB Đà Nẵng một điểm.