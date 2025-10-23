Wuling ra mắt ô tô điện mini mới, giá quy đổi chưa đến 150 triệu đồng

Wuling là một thành viên của liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling), thuộc sở hữu của Tập đoàn Ô tô Quảng Tây.

Thương hiệu này được biết đến rộng rãi chủ yếu nhờ mẫu Hongguang Mini EV, từng là xe điện bán chạy nhất thế giới năm 2021. Tuy nhiên, Mini EV là sản phẩm thuộc liên doanh SGMW. Giờ đây, Wuling đang muốn tạo dấu ấn riêng bằng mẫu A100C với thương hiệu Aishang hướng tới giới trẻ.

Phần đầu xe trông gần như là bản sao của Changan Lumin (Ảnh: Aishang).

Aishang A100C thuộc phân khúc xe đô thị cỡ nhỏ, với kích thước dài x rộng x cao tương ứng là 3.285 x 1.708 x 1.550 (mm) và chiều dài cơ sở 1.980mm. Xe có thiết kế tròn trịa, mềm mại, các cột sơn đen và mâm xe khí động học.

Điểm nhấn ở phần đầu là cụm đèn pha “mắt xếch”. Xe được trang bị tay nắm cửa truyền thống.

Khoang lái của Aishang A100C khá đơn giản, với màn hình cảm ứng đặt nổi trên táp-lô, bảng đồng hồ LCD và cần số đặt sau vô-lăng hai chấu. Xe không có bệ trung tâm, nên có khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ phía trước.

Hệ thống điều hòa sử dụng các nút vật lý, ghế ngồi có tựa đầu liền khối. Dung tích khoang hành lý 106 lít, có thể mở rộng lên 882 lít khi gập hàng ghế sau.

Khoang lái của Aishang A100C có thiết kế tối giản (Ảnh: Aishang).

Aishang A100C được trang bị mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 83Nm. Bộ pin LFP (Lithium Iron Phosphate) do hãng Gotion sản xuất có dung lượng 17,65kWh cho xe phạm vi hoạt động 220km/lần sạc, theo chuẩn CLTC của Trung Quốc.

Với cấu hình này, A100C phù hợp cho di chuyển nội đô, phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ hoặc sử dụng cho dịch vụ giao hàng tầm ngắn.

Cụm đèn hậu có thiết kế tròn (Ảnh: Aishang).

Aishang A100C được phân phối với 4 phiên bản: Fun, Dazzling, Cool và Cheerful, với giá bán tại thị trường nội địa Trung Quốc lần lượt là 39.800, 46.800, 49.800 và 52.800 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 147-173-184-195 triệu đồng.

Như vậy, Aishang A100C đắt hơn mẫu xe mini khác là Changan Lumin khoảng 2.000 nhân dân tệ (7,4 triệu đồng) và đắt hơn Mini EV mới của Wuling khoảng 4.000 NDT (14,7 triệu đồng).