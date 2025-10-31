Mazda đưa động cơ xoay trở lại, giới thiệu trên mẫu Vision X-Coupe

Tại Triển lãm Di động Nhật Bản năm nay (Japan Mobility Show 2025), CEO Masahiro Moro của Mazda đã chính thức trình làng Vision X-Coupe, một mẫu coupe bốn cửa mang phong cách tương lai, được thiết kế hướng đến năm 2035.

Vision X-Coupe được giới thiệu là sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid tích hợp công nghệ thu giữ carbon (Ảnh: Mazda).

Mazda không giới thiệu chi tiết về phong cách thiết kế, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy Vision X-Coupe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc của hãng, không phá cách hoàn toàn mà chỉ có một số tinh chỉnh để có diện mạo hiện đại và tinh tế hơn.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín hoàn toàn, điểm xuyết các chi tiết trông giống như “nanh vuốt”, kết hợp cùng cụm đèn pha thanh mảnh và hốc hút gió cỡ lớn bên dưới.

Ngôn ngữ Kodo được nâng tầm trên mẫu Vision X-Coupe (Ảnh: Mazda).

Sự liền mạch là thiết kế nổi bật của thân xe, với tay nắm cửa và gương chiếu hậu truyền thống được lược bỏ. Trong khi đó, kính chắn gió ngả thấp, mái dốc về phía sau và cửa khoang hành lý nhỏ gọn. Phía sau, cụm đèn hậu tạo hình độc đáo và đuôi xe dựng cao giúp tổng thể thêm phần trẻ trung, năng động.

Vision X-Coupe có kích thước dài 5.050mm, rộng 1.995mm, cao 1.480mm và chiều dài cơ sở 3.080mm. So với Mazda6, mẫu xe này dài hơn 185mm và trục cơ sở nhỉnh hơn 251mm. Thậm chí, Vision X-Coupe còn lớn hơn cả Mercedes CLS - hình mẫu của phân khúc coupe bốn cửa.

Vision X-Coupe có kích thước lớn hơn cả Mercedes CLS (Ảnh: Mazda).

Trong khi nhiều hãng xe hiện nay quá chú trọng vào màn hình khiến nội thất trở nên lạnh lẽo và thiếu cảm xúc, Mazda chọn hướng tiếp cận khác: thiết kế tối giản nhưng tinh tế, có hồn.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số được chia thành ba “vòng hiển thị” mang phong cách cổ điển, kết hợp cùng một màn hình nhỏ tích hợp ngay trên vô-lăng.

Ngoài ra, xe còn có màn hình giải trí trung tâm và màn hình riêng cho ghế phụ, cụm điều khiển trung tâm rộng và cần số được tạo hình như quả bóng chày. Hàng ghế sau gồm hai ghế tách biệt, bọc da hai tông màu kết hợp với các chi tiết trang trí thú vị.

Nội thất tối giản nhưng giàu công nghệ (Ảnh: Mazda).

Vision X-Coupe được trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (hybrid sạc ngoài), kết hợp giữa động cơ xoay tăng áp, mô-tơ điện và bộ pin chưa công bố dung lượng.

Cấu hình này cho xe công suất 503 mã lực, phạm vi di chuyển thuần điện lên đến 160km, và tổng quãng đường có thể đạt 800km cho mỗi lần nạp nhiên liệu và sạc điện đầy đủ.

Không chỉ dùng hệ thống hybrid sạc ngoài được cho là thân thiện với môi trường, Mazda còn tiến thêm một bước, trang bị cho Vision X-Coupe công nghệ làm sạch không khí khi xe vận hành. Điều này có được nhờ việc kết hợp nhiên liệu trung hòa carbon chiết xuất từ vi tảo (microalgae) với công nghệ thu giữ CO₂ độc quyền của Mazda.

Theo ông Moro, vi tảo hấp thụ CO₂ trong quá trình sinh trưởng và lưu trữ dầu trong tế bào. Phần dầu này có thể được chiết xuất để tạo ra nhiên liệu trung hòa carbon. Phần bã vi tảo còn lại giàu dinh dưỡng (như protein) có thể dùng làm thực phẩm hoặc phân bón hữu cơ.

Về công nghệ thu giữ carbon, Mazda đã phát triển hệ thống hấp thụ CO₂ trực tiếp từ khí thải. Lượng CO₂ thu được sau đó có thể tái sử dụng trong trồng trọt hoặc sản xuất vật liệu carbon hiệu suất cao.