Morgan Plus Four - xe thể thao cổ điển có gì với mức giá hơn 7 tỷ đồng?

(Dân trí) - Không phải mẫu ô tô với "bầu trời công nghệ" hay có tốc độ "xé gió", Plus Four mang trong mình vẻ cổ điển của Morgan, hòa cùng chất thể thao mang đậm dấu ấn Anh Quốc.

Morgan Motors - xe thể thao cổ điển có gì để hấp dẫn người dùng (Video: Minh Hoàng).

"Chạy đua công nghệ" có thể xem là cụm từ nổi trội của thế kỷ 21. Không chỉ các đơn vị, ngành nghề ngày đêm nghiên cứu để đem ra những sản phẩm nổi trội hơn đối thủ mà bản thân nhiều người dùng cũng theo đuổi những sự hào nhoáng của cuộc sống hiện đại.

Thế nhưng khi cuộc sống đủ đầy, người ta thường tìm về những giá trị xưa cũ không chỉ bởi yếu tố chiêm nghiệm mà còn vì cái "chất" khác biệt thời đại, càng "ủ" càng đậm đà qua năm tháng. Đó có thể là những chiếc máy ảnh phim đã không còn sản xuất, những chiếc máy chơi điện tử cầm tay mà thủa nhỏ nhìn chỉ biết ước và đối với những người đam mê ô tô, hiển nhiên chính là xe cổ.

Những chiếc xe cổ có thể "lạc điệu" với cuộc sống hiện đại nhưng vẫn khiến người ta phải bật thốt lên mỗi lần chạm mắt. Tất nhiên do yếu tố thời gian, những chiếc xe cổ ngày nay phần lớn chỉ có thể trưng bày hoặc dạo phố đơn giản, động cơ cũng không quá mạnh mẽ nên khó thỏa mãn nhu cầu đi chơi xa của chủ nhân. Nhưng Morgan Motors là ngoại lệ.

Ngay khi chính thức xuất hiện tại Việt Nam, sản phẩm của thương hiệu Anh Quốc đã khiến giới thượng lưu chú ý bởi các mẫu xe thể thao cổ điển vẫn giữ nguyên thiết kế xuyên suốt 76 năm nay. Xe Morgan thỏa mãn được cả hai tiêu chí mà khách hàng mong muốn: dáng đẹp đậm chất cổ điển và lái hấp dẫn cùng máy móc được "update".

Hiện tại, Morgan Motors đang phân phối chính hãng hai dòng sản phẩm tới khách hàng Việt, bao gồm Morgan Plus Four và Morgan Plus Six. Trong đó, Plus Four có giá khởi điểm từ 7 tỷ đồng và đây cũng là mẫu xe nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng cũng như giới yêu xe.

Đối với giới mộ điệu, Morgan Motors là cái tên không hề xa lạ bởi đây chính là một trong hai hãng xe lâu đời nhất Anh Quốc với bề dày lịch sử lên tới 113 năm. Morgan định vị tệp khách hàng rất rõ ràng, họ xác định sản phẩm sẽ không phải là mẫu xe đầu tiên của một ai đó mà sẽ là chiếc xe thứ 2 hoặc thứ 3 trong bộ sưu tập ô tô của khách hàng.

Sản phẩm của Morgan không hướng tới việc cạnh tranh bằng công nghệ mà thay vào đó, thứ thương hiệu này muốn gửi tới người dùng là những câu chuyện, văn hóa, thú chơi xe và qua đó phần nào thể hiện phong cách sống.

Tất nhiên câu chuyện và văn hóa là chưa đủ, yếu tố giúp Morgan chiếm được cảm tình của khách hàng chính là tính cá nhân hóa (bespoke) cao. Ví dụ, khi đặt mua một chiếc xe Morgan, người dùng có tới hơn 40.000 lựa chọn màu sơn ngoại thất, các chi tiết khác trên xe cũng có thể tùy chọn theo ý muốn như vành nan hoa đậm chất cổ điển hay vành đúc thể thao, mui cứng hay mui mềm, màu da nội thất, kiểu dáng vô lăng…

Bên cạnh đó, khác với những mẫu xe ngày nay, các dòng xe của Morgan vẫn sở hữu khung vỏ được chế tác từ gỗ tần bì có tính chịu lực cao khiến những mẫu xe này có phần giống tác phẩm nghệ thuật hơn là phương tiện di chuyển 4 bánh.

Morgan Plus Four vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của những mẫu xe cổ điển pha chút "hot rod" đến từ thập niên 40 với phần ca-pô dài, hàng ghế thứ 2 được đẩy gần về phía bánh sau. Đường nét trên xe uốn lượn, tập trung ở các khu vực hốc bánh. Pha vào đó là các chi tiết khiến xe có phần thể thao hơn, như các đường gân dập nổi ở khu vực bên trên và "mang cá" bên hông ca-pô.

Cụm đèn chiếu sáng vẫn là dạng tròn đặc trưng của những mẫu xe cổ điển nhưng Morgan đã trang bị bóng LED để phù hợp với thời đại, tăng hiệu quả sử dụng.

Trong quá trình "nhặt option" khi đặt hàng Morgan Motors, khách hàng sẽ được tùy chọn mui cứng hoặc mui mềm. Theo chia sẻ của đại diện hãng tại Việt Nam, đa phần người mua xe Morgan lựa chọn mui mềm bởi mui cứng tạo cảm giác liền khối nhưng việc tháo lắp lại không hề đơn giản.

Trong khi đó với mui mềm, người dùng có thể dễ dàng hạ phần vải da xuống là có thể dễ dàng biến hóa chiếc xe thành một mẫu mui trần đúng nghĩa. Không chỉ vậy, phần cửa kính 2 bên còn có thể dễ dàng tháo rời để tạo ra khoảng để tay thoải mái hơn, giúp chủ nhân hòa mình khi dạo phố cùng Morgan vào dịp cuối tuần hay hưởng thụ không khí trong lành khi chạy cung đường dọc biển.

Ở phần nội thất, Morgan Plus Four sở hữu táp-lô ốp gỗ với nhiều đường nét cổ điển, tiêu biểu như sự xuất hiện của một số đồng hồ dạng analog. Đáng chú ý là đồng hồ báo vòng tua máy và tốc độ của xe lại được đặt ở khu vực bảng điều khiển trung tâm còn, sau vô lăng lại là 2 đồng hồ báo xăng và nước mát, đi kèm một màn đa thông tin nhỏ.

Các trang bị tiện nghi trên Plus Four cũng không đặc biệt tối tân do nhắm tới phong cách hoài cổ. Dù vậy, xe vẫn có tính năng khởi động bằng nút bấm và hệ thống điều hòa với các cửa gió được đặt ở khu vực dưới táp-lô. Ngoài màu da nội thất, khách hàng có thể lựa chọn loại vô lăng gỗ cổ điển hoặc kiểu D-cut bọc da dày dặn như những mẫu xe hiện đại và dù là loại vô lăng nào, xe cũng sẽ được trang bị kèm lẫy chuyển số.

Về khả năng vận hành, Morgan Plus Four được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L đến từ BMW với công suất tối đa đạt 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, Morgan Plus Four có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 5,2 giây.

Theo bình luận từ nhiều chuyên gia, việc lựa chọn động cơ của BMW là một nước đi đúng đắn của Morgan Motors, bởi điều này sẽ giúp các sản phẩm đến từ thương hiệu Anh Quốc mang trên mình hình hài cổ điển nhưng có khả năng vận hành đúng chất thể thao. Tất nhiên, những người tìm đến xe Morgan có lẽ sẽ không tập trung quá nhiều vào cảm giác lái. Thứ họ cần là một mẫu xe cổ điển bắt mắt, một tác phẩm nghệ thuật trên 4 bánh để làm dày thêm, phong phú hơn cho bộ sưu tập ô tô cá nhân.

Với Plus Four, đó là một phương tiện thể hiện đẳng cấp khi thưởng ngoạn dịp cuối tuần, một mẫu xe mà ai cũng phải ngắm nhìn. Đương nhiên, việc sở hữu một chiếc xe Morgan cũng không phải là điều đơn giản, ngay cả khi kinh tế không phải là vấn đề lớn với người có ý định sở hữu.

Do nhiều chi tiết được làm thủ công nên thời gian sản xuất một chiếc xe Morgan sẽ mất khoảng 8 tháng đến một năm, tùy theo mức độ cá nhân hóa của người dùng. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ xuất xưởng mỗi năm, do đó thông thường người dùng đặt xe sẽ phải chờ đến 2 năm mới thực sự được chạm tay vào vô-lăng.

(Ảnh: Quân Đỗ, Lâm Chan)