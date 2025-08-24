Đóng cửa sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới để tránh bão Kajiki

Cục Hàng không Việt Nam cho biết trong ngày 25/8, sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ đóng cửa từ 4h đến 16h và sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) đóng cửa từ 10h đến 21h.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, ngoài 4 sân bay chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5 là Thọ Xuân, Vinh (Nghệ An), Đồng Hới và Phú Bài (TP Huế), các sân bay như Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn, Đà Nẵng, Chu Lai và Pleiku, cần chủ động cập nhật thông tin đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng; kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc...

Những việc này nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có), bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm.

Cảng hàng không Thọ Xuân (Ảnh: Duy Tuyên).

Bên cạnh đó, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cần tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kajiki (bão số 5) để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp, đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Các hãng hàng không, sân bay bố trí trực 24/24h, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác bay phù hợp, an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 5, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân và Đồng Hới của hãng hàng không Vietjet, Vietnam Airlines đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, do hai sân bay này tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong ngày 25/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lúc 22h ngày 24/8, tâm bão Kajiki cách Nghệ An khoảng 330km, Hà Tĩnh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 14 (150–166km/h), giật cấp 17. Bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 10h ngày 25/8, bão số 5 trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ; cách Nghệ An khoảng 140km, cách Hà Tĩnh khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 14, giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão số 5 vùng Tây Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 16. Sóng biển cao 5-7m, gần tâm bão cao 7-9m, biển động dữ dội.