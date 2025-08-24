Nổi bật tuần qua: Phóng nhanh khi vào cua, bán tải gây tai nạn liên hoàn

Không giảm tốc độ khi vào cua, bán tải gây tai nạn liên hoàn

Dù đi qua đoạn đường cong, tài xế chiếc bán tải vẫn di chuyển với tốc độ cao dẫn đến mất lái, lấn sang làn đường ngược chiều và gây ra một vụ tai nạn liên hoàn.

Không giảm tốc độ khi vào cua, bán tải gây tai nạn liên hoàn (Video: Camera giao thông).

Nhóm người lớn tuổi thản nhiên giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường

Dù đoạn đường có phương tiện lưu thông, nhóm người vẫn thản nhiên giăng lưới để đánh cầu lông ngay giữa đường gây cản trở. Khi bị tài xế ô tô góp ý, nhóm người này còn thể hiện thái độ khó chịu, dù lỗi hoàn toàn thuộc về mình.

Nhóm người lớn tuổi thản nhiên giăng lưới, đánh cầu lông giữa đường (Video: Otofun).

Xe tải mất lái, tông sập nhà ven đường

Chiếc xe tải bị mất lái, lao vào sân và đâm sập một ngôi nhà ngay sát đường. May mắn chỉ ít giây trước đó, một người phụ nữ vừa rời khỏi sân nên tránh được vụ tai nạn nguy hiểm.

Xe tải mất lái, tông sập nhà ven đường (Video: OFFB).

Người phụ nữ chở con nhỏ vẫn liều lĩnh tạt đầu ô tô

Dù đang chở theo con nhỏ, người phụ nữ vẫn liều lĩnh chuyển hướng gấp trước mũi ô tô, tạo nên tình huống tạt đầu hết sức nguy hiểm. May mắn tài xế ô tô đã kịp thời phanh lại, tránh một vụ va chạm.

Người phụ nữ chở con nhỏ vẫn liều lĩnh tạt đầu ô tô (Video: Văn hóa giao thông).

Gặp nạn vì cầm ô khi đi xe máy

Người đàn ông đã gặp phải tai nạn vì vừa cầm ô vừa chạy xe máy. Đây chính là lý do pháp luật cấm hành động sử dụng ô khi đang điều khiển xe máy.

Gặp nạn vì cầm ô khi đi xe máy (Video: OFFB).

Phượt thủ vượt ẩu, suýt đối đầu ô tô ngược chiều

Nhóm phượt thủ chạy xe máy nối đuôi nhau di chuyển trên đường đèo, trong đó một cặp đôi chạy cuối đoàn đã có tình huống lấn làn vượt ẩu, suýt gây ra vụ tai nạn đối đầu với ô tô chạy ngược chiều.

Phượt thủ vượt ẩu, suýt đối đầu ô tô ngược chiều (Video: Văn hóa giao thông).

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc

Tài xế chiếc xe tải đã liều lĩnh đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc La Sơn hết sức nguy hiểm.

Xe tải ngang nhiên đi ngược chiều trên cao tốc (Video: Mạng xã hội giao thông).

Nhóm người đi xe máy thản nhiên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ

Nhóm người đi xe máy mặc đồng phục, dường như đang chở theo các du khách, thản nhiên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ như chỗ không người. Tình huống giao thông xảy ra trên địa bàn phường Sài Gòn, TPHCM.

Nhóm người đi xe máy thản nhiên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ (Video: OFFB).

Xe tải làm rơi thanh gỗ trúng ô tô đi sau hết sức nguy hiểm

Chiếc xe tải chở hàng nhưng không chằng buộc cẩn thận, khiến một thanh gỗ bị rơi ra trúng xe ô tô đi ngay phía sau. Trong tình huống này nếu thanh gỗ rơi trúng người đi xe máy, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Xe tải làm rơi thanh gỗ trúng ô tô đi sau hết sức nguy hiểm (Video: Văn hóa giao thông).

Bán tải lấn làn vượt ẩu trên đường đèo

Bất chấp đoạn đường đèo cong và tầm nhìn bị hạn chế, tài xế chiếc xe bán tải vẫn liều lĩnh lấn làn để vượt, suýt gây ra một vụ tai nạn đối đầu với ô tô chạy ngược chiều.

Tình huống giao thông xảy ra trên đèo Ô Quy Hồ, tỉnh Lai Châu.