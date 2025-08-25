“Sao Độc lập 2025” lan tỏa tinh thần yêu nước

Tối 24/8, chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập 2025” với chủ đề Vì một Việt Nam thịnh vượng, diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Chương trình do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Các đại biểu tham dự chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập" (Ảnh: TTXVN).

Chương trình “Sao Độc lập 2025” gồm 3 phần với 15 tiết mục nghệ thuật đa dạng.

Chương 1 “Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay” tái hiện hành trình giành độc lập dân tộc, từ sự ra đời của Đảng năm 1930, sự kiện Tân Trào mùa thu 1945 đến Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, cùng những mốc son lịch sử như Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, các cuộc chiến bảo vệ biên giới.

Trong đó, vai trò của lực lượng Công an nhân dân từ ngày đầu thành lập được khắc họa rõ nét.

Chương 2 “Hành trình dựng xây hòa bình” khắc họa chặng đường Đổi mới, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng đất nước. Bên cạnh đó là những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng vũ trang - những con người đã và đang góp phần bảo vệ bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Chương 3 “Khát vọng Việt Nam thịnh vượng” mở ra viễn cảnh mới, hướng tới tổng kết 40 năm Đổi mới và Đại hội XIV của Đảng. Đây là bước chuẩn bị cho kỷ nguyên phát triển, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 - tròn 100 năm thành lập nước - Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, tất cả thành quả phát triển dành cho nhân dân.

Điểm nhấn của chương trình “Sao Độc lập 2025” là sự kết hợp sáng tạo giữa nghệ thuật biểu diễn truyền thống và công nghệ hiện đại.

Hologram, laser, màn hình LED 3D và kỹ xảo sân khấu tiên tiến đã tạo nên những không gian thị giác ấn tượng, đưa khán giả trải qua các chặng đường lịch sử - từ ngày độc lập năm 1945 đến công cuộc đổi mới, hội nhập hôm nay.

Các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; lịch sử cách mạng hào hùng, thể hiện tinh thần quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (Ảnh: TTXVN).

Được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay, “Sao Độc lập” trở thành chương trình nghệ thuật mang tính chính luận - nghệ thuật lớn, vừa có giá trị tư tưởng sâu sắc, vừa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm công dân.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao các phần quà đầy ý nghĩa tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.