Bão số 5 mạnh lên, Bộ Y tế yêu cầu y tế 12 tỉnh, thành chuẩn bị ứng phó

Cụ thể, nhằm chủ động ứng phó hiệu quả, bảo đảm công tác khám bệnh, chữa bệnh không bị gián đoạn, tổ chức cứu chữa người bệnh kịp thời, an toàn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Gia Lai (12 tỉnh, thành phố) bố trí lãnh đạo Sở trực chỉ huy 24/24.

Người đứng đầu Sở Y tế chỉ đạo và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các bệnh viện trực thuộc để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng cho các tình huống khẩn cấp trước, trong và sau bão.

Bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, nhiều nơi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị bị ảnh hưởng trực tiếp trong ngày 25/8 (Ảnh: NCHMF).

Các Sở cần công bố số điện thoại đường dây nóng chỉ huy cho các đơn vị và bảo đảm liên lạc thông suốt 24/24 để kịp thời điều hành các đơn vị trực thuộc sẵn sàng tham gia ứng cứu khi được điều động; tiếp nhận, xử lý thông tin cấp cứu kịp thời.

Đồng thời, triển khai kế hoạch ứng phó thiên tai, thảm họa tại đơn vị; bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.

Các bệnh viện trên địa bàn quản lý triển khai rà soát cơ sở vật chất, thiết bị y tế đặc biệt là các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, bảo đảm bệnh viện an toàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn để triển khai các phương án phòng, chống bão, bảo đảm kịp thời, an toàn.

Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, cơ số xe cấp cứu, trang thiết bị, thuốc, vật tư tiêu hao cho tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, đội cấp cứu lưu động trực 24/24h sẵn sàng ứng cứu cho các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão khi được lệnh điều động.

Các bệnh viện trong khu vực dự báo bị ảnh hưởng của bão có phương án để chủ động sơ tán người bệnh, thiết bị y tế, thuốc đến các khu vực kiên cố có khả năng chịu được tác động của bão; chuyển người bệnh nặng, phương tiện máy thở và phương tiện hồi sức cấp cứu khác lên tầng cao để tránh ngập lụt.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần áp dụng các biện pháp cố định, chằng giữ các thiết bị y tế, cửa ra vào, cửa sổ…, tránh để gió bão làm dịch chuyển gây ra các thương vong, thiệt hại thứ cấp; chuẩn bị máy phát điện dự phòng và cơ số nhiên liệu đủ để duy trì nguồn điện cung cấp cho cấp cứu, điều trị.

Các cơ sở y tế có sẵn phương án, cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu và nhân lực để thiết lập trạm cấp cứu dã chiến tại các khu vực có địa hình cao, tránh được ngập lụt khi cần thiết.