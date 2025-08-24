Cảnh sát đưa bé trai 4 tuổi bị co giật đi cấp cứu trong mưa bão

Trong lúc tuần tra phòng chống bão Kajiki (bão số 5), Tổ Cảnh sát giao thông số 3 thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã kịp thời hỗ trợ một gia đình đưa bé trai lên cơn co giật đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 24/8, khi Thiếu tá Nguyễn Đô cùng Tổ Cảnh sát giao thông số 3 đang tuần tra trên Quốc lộ 15A đoạn qua xã Đức Thọ.

Bé trai được lực lượng cảnh sát giao thông giúp đỡ đưa đến bệnh viện kịp thời (Ảnh: Sỹ Quý).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một gia đình đang trong tình trạng hoảng loạn vì cháu N.H.A.D. (SN 2021), con trai chị N.T.T.H. (SN 1993, trú tại xã Đức Minh, Hà Tĩnh), lên cơn co giật.

Theo gia đình, bé D. có tiền sử viêm màng não và cần được cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, thời tiết lúc đó đang có mưa lớn do ảnh hưởng của bão Kajiki, gây khó khăn lớn cho việc di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Trước tình hình nguy cấp, Thiếu tá Văn Đình Thăng và Đại úy Đoàn Quốc Bắc đã nhanh chóng sử dụng xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông để phối hợp cùng gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, cháu D. đã được cấp cứu thành công, vượt qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.