Gian hàng Brabus và Morgan hút khách tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022

Những yếu tố trang trí nhằm làm nổi bật thêm vẻ đẹp của những mẫu xe, đồng thời cho thấy sự chỉn chu của Black Panther Automobile - nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam. Điểm nhấn của Morgan chính là vẻ cổ điển và thủ công độc đáo trên các ô tô được hãng sản xuất. Tại VMS 2022, Morgan đã trưng bày hai đại diện tiêu biểu là Plus Four và Plus Six.