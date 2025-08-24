Xe tay ga Honda giới hạn 99 chiếc toàn cầu về Việt Nam, dễ có giá 100 triệu

Một đại lý kinh doanh tư nhân tại TPHCM mới đây đã đưa về mẫu xe tay ga giới hạn 99 chiếc trên toàn cầu: Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition. Lô xe đầu có 4 chiếc được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, chưa có giá bán do xe đang được đăng kiểm.

Cơ sở đưa về mẫu Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition cũng là đơn vị từng mở bán một số mẫu xe đặc biệt tại Việt Nam, như Yamaha Tricity (xe tay ga 3 bánh) hay Honda Super Cub 50 bản Hello Kitty (Ảnh: Cub House).

Honda Giorno+ không được mở bán chính hãng tại Việt Nam nhưng trước đó, dòng xe tay ga này từng được một đại lý xe máy tư nhân chào bán gần 100 triệu đồng cho bản thường. Phiên bản đặc biệt SC35 ThaiGP Limited Edition có giá bán 74.400 baht tại xứ sở chùa Vàng, quy đổi khoảng 60 triệu đồng.

Theo nhận định của giới chuyên gia, biến thể giới hạn và đặc biệt là chiếc xe có thể được cơ sở trên ấn định mức giá hơn 100 triệu đồng. Ngoài yếu tố hiếm, chiếc xe này còn được đánh số 68/99, con số may mắn mang tính phong thủy, tượng trưng cho “lộc phát”.

Tại thị trường quốc tế, Honda Giorno+ cạnh tranh trực tiếp với Yamaha Grande (Ảnh: Cub House).

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition được ra mắt hồi tháng 3, nhằm vinh danh tay đua người Thái Lan đầu tiên thi đấu tại giải MotoGP: Somkiat Chantra. Tuyển thủ 26 tuổi này từng thi đấu hạng Moto2 trong giai đoạn 2019-2024, trước khi được đội đua Idemitsu Honda LCR Honda chiêu mộ cho mùa giải MotoGP 2025.

Phiên bản đặc biệt này sở hữu “dàn áo” có tông màu trắng chủ đạo và các mảng màu đỏ nằm ở nhiều vị trí, lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Honda RC213V được các tay đua sử dụng trong giải MotoGP. Mặt nạ trước được sơn số hiệu 35, số áo của Somkiat Chantra.

Honda Giorno+ SC35 ThaiGP Limited Edition dài 1.902mm, rộng 683mm và cao 1.144mm (Ảnh: Cub House).

Trang bị của biến thể này không khác các bản thường, gồm: đèn LED trước/sau, đồng hồ LCD, khóa thông minh Smartkey, hộc đồ bên trái yếm xe có sẵn cổng sạc điện thoại, bộ vành 12 inch với phanh đĩa trước chống bó cứng ABS, phanh sau dạng tang trống. Dung tích cốp của mẫu xe tay ga này đạt 30 lít.

Về khả năng vận hành, mẫu xe tay ga này sử dụng động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ phun xăng điện tử và ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Cỗ máy này tạo ra công suất tối đa 12,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11,7Nm.

Theo công bố của nhà sản xuất, Honda Giorno+ có mức tiêu thụ nhiên liệu là 52,6 km/lít, tương đương khoảng 1,9 lít/100km.