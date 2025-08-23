Tình huống diễn ra vào tối 22/8 trên đường Hùng Vương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Lao vào rào chắn tàu, thanh niên đi xe máy ngã sõng soài trên đường ray (Nguồn video: Long Khánh của tôi).

"Xử lý quá chuẩn. Nhân viên chạy ngược về hướng tàu đang tới để báo hiệu cho tàu phanh lại. Đồng thời, nhân viên còn lại và người dân hỗ trợ đưa người và phương tiện bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm nhanh nhất có thể. Sau đó mới là chuyển barie về vị trí cũ. Toàn người có kinh nghiệm và nhạy, không một động tác thừa", tài khoản Ngọc Hiệp bình luận sau khi xem video được chia sẻ trong một nhóm về xe và giao thông trên mạng xã hội.

Tài khoản Đức Ngọc đồng tình: "Bạn nhân viên rất chuyên nghiệp, quan sát thấy barie và người chắn ngang là chạy lên ra hiệu cho tàu dừng khẩn cấp".

Nick Trung Hiếu bổ sung: "Một chị còn đuổi theo thanh niên đi xe máy để giữ xe lại, không có chạy nữa, cực kỳ chuyên nghiệp".

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Minh nhận xét: "Xe máy phóng khiếp thật, đây là tự làm tự chịu chứ nhỡ lao vào ai thì đúng là đại họa. Tình huống này khiến tôi nhớ tới "quái xế" lao vào đường cấm, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động vào tối 21/8 ở Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành".

"Chắc thanh niên đi xe máy có hơi men hoặc không tỉnh táo thế nào chứ rào chắn đang được kéo ra, có đèn nhấp nháy và chuông reo mà vẫn lao vào như vậy thì khó hiểu thật", tài khoản Đức Quang bình luận.

Đối với hành vi vượt rào chắn đường ngang khi có hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, đèn đỏ sáng nhấp nháy, chuông kêu, chắn đường bộ đang dịch chuyển hoặc đã đóng, mức phạt là 4-6 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng.

Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại hai thanh chắn đường sắt tự động bị tông gãy.

Mức phạt trên có lẽ quá nhẹ so với mức phạt lỗi vượt đèn đỏ thông thường (18-20 triệu đồng nếu không gây tai nạn giao thông) dù hành vi vượt rào chắn đường sắt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao hơn, hậu quả thường nghiêm trọng hơn.