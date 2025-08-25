Những khu vực nào "gánh bão" khi Kajiki đổ bộ đất liền?

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5), ngày 25/8, khu vực Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trọng tâm là ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ), là những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Kajiki. Các khu vực này có mưa to đến rất to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới cũng có mưa rào và dông vào chiều và tối.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đắp bờ kè bảo vệ tuyến đê Hội Thống thuộc xã Đan Hải (Ảnh: Thanh Tùng).

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết từ nay đến cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều ngày.

Theo dự báo, khoảng ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 25/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đồng bằng, ven biển có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng núi, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4, riêng vùng ven biển đêm gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; riêng Huế có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 14-15, riêng Huế gió Nam đến Đông Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Gió Tây Nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.