Bị phản bội, cô gái đã phá hủy ô tô của bạn trai theo những cách khó ngờ

Câu nói “Không có gì đáng sợ hơn cơn thịnh nộ của một người phụ nữ bị phản bội” dường như đã có thêm minh chứng, khi một phụ nữ 31 tuổi ở Kentucky (Mỹ) được cho là đã phá hỏng hoàn toàn xe của bạn trai sau một cuộc cãi vã. Theo cáo buộc, Stephanie Carlquist đã gây thiệt hại tổng cộng 12.464,96 USD.

Người phụ nữ này đang đối mặt với bản án 5 năm tù và khoản phạt 10.000 USD vì hành vi phá hoại ô tô của bạn trai (Ảnh: Trung tâm Giam giữ hạt Madison).

Không có thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng theo đài truyền hình WKYT, cảnh sát thành phố Richmond cho biết cặp đôi này đã cãi nhau vào đầu tháng trước. Sau vụ việc, Carlquist được cho là đã cắt một chiếc lốp của xe bạn trai.

Một cuộc tranh cãi khác lại xảy ra vào ngày 15/7. Sau đó, Carlquist bị cáo buộc đã làm nứt kính chắn gió và đổ muối vào động cơ. Theo WKYT, người phụ nữ này còn rắc kim tuyến vào khe gió điều hòa, phá hỏng gương chiếu hậu bên trong xe, và đập vỡ màn hình hệ thống radio/giải trí.

Do thiệt hại quá lớn, chiếc xe được đưa đến xưởng sửa chữa trong thị trấn. Đáng chú ý, Carlquist được cho là đã thú nhận với tài xế xe kéo rằng chính mình là người gây ra hư hỏng. Người lái xe kéo sau đó đã gọi cho mẹ của nạn nhân để thông báo sự việc.

Carlquist đã gửi lời xin lỗi qua Instagram nhưng khi cảnh sát lấy lời khai, cô chỉ thừa nhận làm nứt kính chắn gió và rắc kim tuyến vào khe gió.

Cảnh sát không tin lời khai này và đã bắt giữ Carlquist vào ngày 14/8. Hồ sơ từ Trung tâm Giam giữ hạt Madison cho thấy cô bị buộc tội phá hoại tài sản cấp độ 1. Đây là một trọng tội có thể bị phạt tới 5 năm tù giam và 10.000 USD. Chưa rõ kết quả cuối cùng như thế nào, hồ sơ cho thấy Carlquist đã được tại ngoại vào ngày 18/8 sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 12.000 USD.