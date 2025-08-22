Vào 8h10 ngày 19/8, trên đường 53, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, một chiếc Lexus RX350 lùi từ trên hè xuống đường rồi khựng lại. Thấy vậy, một số xe máy đã dừng chờ, và chiếc Lexus bất ngờ lao vọt về phía sau, húc vào xe Kia đang bên đường, đẩy chiếc xe này lật nghiêng.

Mới mua chiếc Lexus chưa đầy một tuần, tài xế lái lùi ép lật xe khác (Video: KameraOne).

Xe Kia đỗ sát lề đường đã bị chiếc Lexus lùi trúng và đẩy lật ngửa (Ảnh: Khmer Times).

Nếu không có hàng rào và chậu cây bên đường, có lẽ chiếc Lexus đã leo lên hẳn bụng xe Kia bị lật.

May mắn là không có ai bị thương, nhưng chiếc Kia bị hư hỏng khá nặng. Hai bên đã thương lượng xong ngay sau đó, phía tài xế xe Lexus nhận trách nhiệm bồi thường cho chủ xe Kia.

Để tránh những tình huống tương tự, kỹ năng quan trọng nhất mà tài xế cần có là luôn giữ bình tĩnh khi ngồi sau vô lăng. Nhầm chân ga là nguy cơ mà cả người mới lái lẫn người đã lái xe lâu năm đều có thể gặp phải nếu không tuân thủ các nguyên tắc an toàn.

Để phòng tránh, trước tiên, tài xế cần lưu ý đến loại giày dép. Nên sử dụng các loại giày dép đế mềm, ôm vào chân; tránh đi giày cao gót, dép xỏ ngón, bốt cứng...

Lưu ý thứ hai là tư thế chân ga. Cần luôn để gót chân phải dưới bàn đạp phanh và không lái xe số tự động bằng hai chân (chân phải đạp ga chân trái đạp phanh). Khi đạp ga, tài xế chỉ xoay gót sang phải và đạp ga bằng nửa trên của bàn chân.

Nếu để gót chân phải quá gần hoặc thẳng với bàn đạp chân ga thì khi xảy ra tình huống khẩn cấp, bàn chân sẽ đạp thẳng theo phản xạ tự nhiên, dẫn tới việc việc vô tình đạp mạnh ga trong khi lẽ ra phải phanh.

Thứ ba, khi dừng, đỗ xe, nếu là ngã tư đèn xanh - đèn đỏ, nên về số N và kéo phanh tay. Nếu đỗ xe trên hè ở vị trí vuông góc với đường, nên quay đầu xe hướng ra ngoài để khi lấy xe ra có thể dễ dàng quan sát. Việc lùi xe vào chỗ đỗ thường dễ hơn lùi xe ra đường, cũng an toàn hơn.