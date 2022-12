Loạt xe thể thao cổ điển Morgan bất ngờ đổ bộ "thánh địa siêu xe" Hà Nội

Được biết đến như "thánh địa siêu xe" tại Hà Nội, khách sạn Sofitel Legend Metropole trên đường Ngô Quyền là điểm quy tụ quen thuộc của những mẫu siêu xe, xe siêu sang. Hôm nay (10/12), nơi đây có phần đặc biệt hơn nhờ sự xuất hiện của loạt xe thể thao cổ điển đến từ thương hiệu Morgan Motors.

Được biết, đây đơn thuần là một buổi giao lưu nội bộ, trưng bày sản phẩm cho một số khách hàng do thương hiệu xe Anh Quốc tổ chức.

Những chiếc xe Morgan được vận chuyển đến "thánh địa siêu xe" Hà Nội trên xe chuyên dụng.

Morgan Motors đem tới tổng cộng 5 chiếc xe trong đó có 3 mẫu Plus Four và 2 chiếc Plus Six.

Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) của Morgan Plus Four là 3.830 x 1.650 x 1.250 mm.

Hai chiếc Morgan Plus Six sánh đôi, không chỉ khác biệt về màu sắc mà kiểu mui cũng có thể tùy chọn theo phong cách của chủ nhân mong muốn.

Sự xuất hiện của các mẫu xe Morgan không khỏi khiến nhiều người đi đường thích thú, dừng lại nhìn ngắm hay chụp ảnh "check-in".

Một chiếc McLaren 650S Spider cũng xuất hiện "góp vui" cùng dàn xe Morgan.

Morgan Motor mới chỉ chính thức ra mắt tại Việt Nam cách đây vài tháng và lần đầu xuất hiện trước công chúng trong khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) 2022 được tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua. Nhưng với giới mộ xe, thương hiệu không hề xa lạ bởi Morgan là một trong hai hãng xe lâu đời nhất Anh Quốc với bề dày lịch sử lên đến 113 năm.

Khung vỏ của các dòng xe Morgan được chế tác từ gỗ tần bì có tính chịu lực cao, một điểm khiến bất cứ ai biết đến cũng không khỏi "giật mình" bởi tính độc đáo.

Ngoài yếu tố khung vỏ, tính cá nhân hóa (bespoke) cũng là điểm nhấn của các dòng xe Morgan bởi khi lựa chọn thương hiệu này, khách hàng sẽ có rất nhiều tùy chọn từ màu sơn tổng thể cho đến từng chi tiết nhỏ như vô lăng, la-zăng, mui cứng hoặc mui mềm…

Morgan Plus Four và Plus Six đều được trang bị động cơ đến từ BMW. Trong đó, Morgan Plus Four sử dụng máy xăng, tăng áp, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 350 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 5,2 giây.

Còn bên dưới nắp ca-pô của Plus Six là khối động cơ tăng áp, 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L tạo ra 335 mã lực và 500 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,2 giây.

Morgan Plus Six có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 3.890 mm, 1756 mm và 1.220 mm.

Morgan Plus Six mang trên mình vóc dáng cổ điển nhưng vẫn đậm chất thể thao nhờ bộ mâm đúc 19 inch cùng bộ phanh màu đỏ bên trong.

Hệ thống ống xả kép hình tròn khá lớn và dài đem lại âm thanh trầm ấm.

Thiết kế tổng thể của Morgan Plus Six giống Plus Four nhưng vì sở hữu động cơ lớn hơn nên phần ca-pô cũng có nhiều chi tiết hỗ trợ tản nhiệt…

… và mang cá bên hông cạnh biểu tượng cờ Anh Quốc.

Thời gian sản xuất một chiếc xe Morgan có thể từ 8 tháng lên tới 1 năm do nhiều chi tiết được làm thủ công.

Chiếc Morgan Plus Six được trang bị mui cứng xuất hiện chiều nay.

Đại diện của Morgan Motors cho biết đa phần khách hàng Việt đặt xe đều lựa chọn mui mềm do tính tùy biến cao, có thể dễ dàng tháo rời để "hô biến" thành một chiếc xe mui trần, hoàn hảo cho những buổi dạo phố cuối tuần hoặc rong ruổi trên những cung đường dọc biển đầy nên thơ.

