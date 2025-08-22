SUV thuần điện lớn nhất Trung Quốc trình làng, pin có thể hoán đổi

Ngoại thất xe được tinh chỉnh với phần đầu sắc nét hơn, cụm đèn chiếu sáng được thiết kế lại, với đèn định vị ban ngày hai tầng, đèn pha HDPL có tính năng bám làn, trong khi khe gió được đưa xuống dưới đèn pha. Khung lưới tản nhiệt dưới cũng được làm nổi khối hơn, giúp diện mạo tổng thể đầu xe thêm năng động và hiện đại. Tay nắm cửa có thiết kế dạng ẩn, gạt mưa sau được giấu kín.

Nio ES8 thế hệ mới có 6 màu sơn, trong đó có màu độc quyền xám Xinglan (Ảnh: Nio).

Về kích thước, ES8 thế hệ mới đã được nâng cấp từ SUV cỡ trung lên cỡ lớn. Cụ thể, xe dài 5.280mm, rộng 2.010mm (chưa tính gương), cao 1.800mm, với chiều dài cơ sở đạt 3.130mm, tăng lần lượt 181mm, 21mm, 50mm, và 60mm, chính thức trở thành mẫu SUV thuần điện có kích thước lớn nhất Trung Quốc.

Khoang hành lý dung tích 547 lít, mở rộng tối đa 3.230 lít khi gập các ghế sau, cộng thêm cốp trước 230 lít.

Nội thất xe được trang bị các công tắc lấy cảm hứng từ ngành hàng không. Điểm nhấn trên ta-pi cửa là lưới che loa “Cosmic Orbit” kim loại chải xước, tích hợp hệ thống âm thanh và thông tin - giải trí mới được hãng phát triển. Toàn bộ không gian nội thất xe dùng tới 52m² vật liệu mềm mại, ghế ngồi được thêu tinh xảo với hơn 120.000 mũi chỉ.

ES8 mới có nhiều tùy chọn phối màu nội thất, trong đó nổi bật là phiên bản màu đỏ (Ảnh: Nio).

Xe được trang bị màn hình Skyline 48 inch, màn trung tâm AMOLED 16,4 inch, cùng với màn hình HUD AR 38 inch hiển thị điểm mù. Vô-lăng 3 chấu tích hợp cần số trên trụ lái. Ở khu vực "yên ngựa" có 2 sạc điện thoại không dây.

Phiên bản 6 chỗ có thiết kế ghế thương gia ở hàng 2 ngả được tới 151°, có đệm đỡ chân. Tất cả các hàng ghế đều có sưởi, một số vị trí có thông gió. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: điều hòa 5 vùng độc lập, bàn gập, tủ lạnh mini, hệ thống âm thanh 27 loa, công suất 2.600W của Dolby Atmos, màn hình trần sau cỡ 21,4 inch, độ phân giải 3K.

Xe có cả cấu hình 6 chỗ (2+2+2) và 7 chỗ (2+3+2) (Ảnh: Nio).

Về vận hành, ES8 mới vẫn sử dụng hai mô-tơ điện, với mô-tơ phía trước có thông số 241 mã lực, 300Nm và mô-tơ phía sau có thông số 456 mã lực, 400Nm, cho công suất kết hợp đạt 697 mã lực và mô-men xoắn 700Nm. Với cấu hình này, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3,97 giây (thông số nhà sản xuất).

Bộ pin lithium ternary do CATL cung cấp có dung lượng 102kWh, cho xe phạm vi hoạt động 635km/lần sạc, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Xe hỗ trợ nền tảng sạc siêu nhanh 900V công suất 600kW và hệ thống hoán đổi pin của Nio, với điện áp lên tới 925V.

Dựa trên nền tảng thông minh thế hệ thứ ba, mẫu Nio ES8 mới được giới thiệu là có thể đạt tốc độ sạc lên tới 5C, cho phép xe chạy thêm hơn 250km chỉ sau 5 phút sạc pin, hoặc dùng dịch vụ thay pin chỉ mất 3 phút.

Mâm hợp kim 22 inch đi cùng lốp Pirelli P Zero (Ảnh: Nio).

ES8 mới được trang bị 3 cảm biến LiDAR (một gắn trên nóc xe và hai ở phía trước), nhiều camera cùng với radar hình ảnh 4D, đưa gói trang bị phần cứng lên ngang tầm mẫu Nio ET9.

Hệ thống treo khí nén hai buồng, có thể điều chỉnh ±50mm. Độ cao gầm tiêu chuẩn là 165mm, cho xe khả năng lội nước sâu tối đa 650mm. Với chế độ Easy Entry, gầm sẽ tự động hạ thấp 50mm khi cửa mở, có người lên xuống xe.

Nio đã chính thức mở bán mẫu ES8 mới tại Trung Quốc từ ngày 21/8, với giá khởi điểm 416.800 nhân dân tệ (tương đương 1,5 tỷ đồng). Khách hàng lựa chọn gói thuê pin (Battery as a Service - BaaS) có thể mua xe với mức giá từ 308.800 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng), trong đó phần pin được tách riêng với chi phí 108.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng). Dự kiến lô xe đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào cuối tháng 9.