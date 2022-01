Nguyễn Quốc Cường (biệt danh Cường Đô-la) mới chia sẻ bức ảnh về Morgan Plus Four - "tân binh" trong bộ sưu tập xe của doanh nhân này. Đây được xem là chiếc Morgan Plus Four đầu tiên về Việt Nam, cũng là chiếc Morgan đầu tiên được bán thông qua đại lý phân phối chính hãng. (Ảnh: Nguyễn Quốc Cường)