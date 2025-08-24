Bão Kajiki có khả năng tăng cấp, cường độ rất mạnh khi đổ bộ đất liền

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 22h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 330km, cách Hà Tĩnh khoảng 310km về phía Đông Đông Nam và cách khu vực phía Bắc Quảng Trị (khu vực Quảng Bình cũ) khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc.

Theo dự báo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm.

Cơ quan khí tượng nhận định khoảng 10h ngày 25/8, bão mạnh cấp 14, giật cấp 17 và hoạt động trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 140km, cách Hà Tĩnh khoảng 110km về phía Đông Đông Nam.

Khoảng thời gian trên, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) bị ảnh hưởng. Vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Bão Kajiki sẽ đổ bộ vào khu vực đất liền Nghệ An - Quảng Trị vào trưa và chiều 25/8 (Ảnh: NCHMF).

Đến 22 giờ ngày 25/8, bão giảm xuống cấp 9-10, giật cấp 14 trên đất liền biên giới Việt Nam - Lào và đến ngày 26/8, bão suy yếu dần trên khu vực Trung Lào.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực phía Tây Bắc Biển Đông có gió cấp 7-9, gần tâm bão 10-12, giật cấp 16, sóng 5-7m, gần tâm 7-9m, biển động dữ dội.

Vùng biển Thanh Hóa - Huế có gió cấp 10-12, gần tâm bão cấp 13-14, giật cấp 17, sóng cao 5-7m, vùng gần tâm bão cao 8-10m.

Khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật 9; phía Nam (gồm Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật cấp 11, sóng 2,5-4,5m.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/8, khu vực Thanh Hóa - Quảng Trị có gió cấp 8-11, giật cấp 12-14, riêng Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh cấp 12-14, giật cấp 15-16. Vùng ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Đêm 24-26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa - Huế mưa to đến rất to, phổ biến 100-150mm, cục bộ trên 250mm. Khu vực Thanh Hóa - phía Bắc Quảng Trị mưa rất to phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 700mm, cảnh báo có nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm/3 giờ.