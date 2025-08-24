Thắm tình quân dân giữa Ba Đình lịch sử

Sáng 24/8, sau khi theo dõi màn hợp luyện của không quân Việt Nam trên bầu trời Thủ đô, hàng trăm nghìn người đã đổ về khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình để chờ đợi theo dõi buổi tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành sự kiện A80.

Không chỉ những tuyến đường các khối diễu binh đi qua, mà cả các tuyến đường di chuyển đến điểm tập kết của các khối người và xe đều nhận được sự đón chào của người dân hai bên đường.

Khu vực đường Thanh Niên đi vào vườn hoa Mai Xuân Thưởng đặc biệt được người dân và nhiều trẻ em yêu thích khí tài quân sự đổ về đây để được tận mắt thấy những vũ khí, thiết bị quân sự hiện đại nhất của Việt Nam.

Sau khi đã tập kết và tắt máy xe, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã giao lưu cùng người dân, đặc biệt là chụp ảnh kỷ niệm chung với các em nhỏ.

Các chiến sĩ vô cùng thân thiện, bồng bế các em nhỏ trên tay để chụp ảnh.

Trước đền Quán Thánh, các chiến sĩ đã bắt nhịp và cùng người dân hoà ca, ngân vang tiếng hát những bài ca cách mạng, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào...

Những bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, hay Nối vòng tay lớn, Lên đàng... đã khuấy động không khí sôi nổi, gắn kết hơn nữa tình quân dân giữa các chiến sĩ với hàng chục nghìn người dân trên phố.

8h10, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành bắt đầu. Hàng trăm nghìn người dân cùng đứng nghiêm trang hát vang Quốc ca cùng hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại ở Quảng trường Ba Đình.

Để đáp lại những lời khen ngợi, động viên, hò reo khích lệ của người dân tới các khối diễu binh, các khối chiến sĩ dành những đoạn đường cuối để bày tỏ tình cảm một cách gần gũi, dễ mến.

Những cái vẫy tay chào người dân đầy trìu mến của các chiến sĩ Công an nhân dân.

Những nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, những ánh mắt chứa đầy thân thương của các chiến sĩ.

22h, sau khi buổi tổng hợp luyện đã kết thúc, nhiều người dân đã nán lại để được giao lưu, vẫy chào các cán bộ, chiến sĩ.

Lời chào hẹn gặp lại của các chiến sĩ với người dân ở các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 tới đây.