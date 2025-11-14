Xforce lần thứ hai bán vượt Yaris Cross, rút ngắn khoảng cách với đối thủ

Theo xu thế chung của thị trường, nhiều mẫu SUV cỡ B và B+ bùng nổ tiêu thụ trong tháng 10. Trong đó, VinFast VF 6 ghi nhận doanh số tăng 30,6%, đạt 2.524 chiếc, vượt qua Toyota Yaris Cross, và là sản phẩm bán chạy nhất nhóm xe này.

Điều đáng chú ý là không chỉ VF 6, Mitsubishi Xforce cũng bất ngờ bán vượt Yaris Cross, dù doanh số của mẫu xe nhà Toyota chỉ giảm nhẹ so với tháng 9, vẫn đạt 1.833 chiếc. Cụ thể, kết quả bán hàng của Xforce đạt 1.854 xe trong tháng 10, tăng gần 35% so với tháng trước.

Đây là lần thứ hai Mitsubishi Xforce ghi nhận doanh số vượt qua Toyota Yaris Cross trong năm 2025 (tính đến hết tháng 10). Sự bứt phá này giúp Xforce thu gọn khoảng cách cùng “đồng hương” Nhật Bản, đồng thời đứng trước cơ hội trở thành mẫu SUV cỡ B và B+ sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2025.

Ở năm 2024, Mitsubishi Xforce từng “thống trị” phân khúc SUV cỡ B và B+, với tổng doanh số đạt 14.407 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vị thế này đang tạm thuộc về Toyota Yaris Cross, với 11.488 chiếc được bán ra trong 10 tháng đầu năm; Mitsubishi Xforce xếp sau, với 9.888 xe được tiêu thụ. Nếu tính chung cả xe điện, VinFast VF 6 gần như nắm giữ ngôi vị “SUV cỡ B và B+ bán chạy nhất năm” trong tay, nhờ lũy kế doanh số đạt 16.949 chiếc.

Trong hai tháng cuối năm, “cuộc đua” của Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross hứa hẹn sẽ vô cùng gay cấn. Cả hai mẫu xe này đều có khuyến mại từ nhà phân phối; trong đó, Xforce được hỗ trợ tới 100% lệ phí trước bạ (tùy phiên bản), còn Yaris Cross cũng có ưu đãi tương ứng, nhưng chỉ được hỗ trợ 50%.

Bù lại, Toyota Yaris Cross sở hữu hệ thống an toàn chủ động (ADAS) ngay từ bản thuần xăng, có giá 650 triệu và hạ xuống 617 triệu đồng theo ưu đãi trên. Gói công nghệ này chỉ xuất hiện trên bản cao nhất của Xforce, có giá 705 triệu đồng và hạ xuống 670 triệu đồng, sau khi áp dụng khuyến mại.

Sang năm 2025, Toyota Yaris Cross thường áp đảo Mitsubishi Xforce về sức tiêu thụ, thậm chí có tháng bán vượt VinFast VF 6 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về phía các mẫu SUV cỡ B và B+ còn lại, Toyota Corolla Cross, Kia Seltos, Honda HR-V và Mazda CX-30 tăng trưởng tiêu thụ; Mazda CX-3 giảm sức hút. Trong đó, HR-V bất ngờ bán vượt Seltos, dù có giá bán đắt đỏ (699-869 triệu đồng).

Hyundai Creta chưa được hãng xe Hàn Quốc công bố doanh số, nhưng cũng gây chú ý khi liên tiếp tăng trưởng ở tháng 8 và tháng 9. Trong đó, kết quả bán hàng tháng 9 đạt 915 xe.