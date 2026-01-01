Những quy định mới có hiệu lực từ năm 2026 cần lưu ý cho người cầm lái

Siết quy định an toàn cho trẻ em trên ô tô

Theo quy định tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ và Luật số 118/2025/QH15, từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô, người lái xe không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế (trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế). Đồng thời, người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em (dây đai an toàn, ghế trẻ em).

Quy định không bắt buộc lắp đặt thiết bị an toàn khi chở trẻ em đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách (taxi, xe công nghệ, xe khách…).

Nếu vi phạm quy định này, tài xế có thể bị phạt 800.000-1 triệu đồng, theo Nghị định 168/2024.

Quy định này nhằm tăng độ an toàn, giảm nguy cơ chấn thương cho trẻ em khi đi ô tô, nên các bậc phụ huynh cần chú ý chọn loại ghế phù hợp và đúng quy chuẩn, thay vì áp dụng theo kiểu đối phó, chỉ để không bị phạt.

Có nhiều loại ghế trẻ em phù hợp với từng độ tuổi, cân nặng và chiều cao khác nhau (Minh hoạ: Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia).

Quy chuẩn kỹ thuật về ghế trẻ em trên ô tô được nêu chi tiết trong QCVN 123:2024 áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu thiết bị an toàn cho trẻ em; cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô; và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị an toàn cho trẻ em.

Bắt buộc dùng xăng E5 và E10

Theo lộ trình quy định trong Thông tư 50/2025 do Bộ Công thương ban hành, từ ngày 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Trong khi đó, việc phối trộn, pha chế xăng E5 RON 92 để sử dụng cho động cơ xăng được triển khai đến hết tháng 12/2030.

Xăng E10 RON 95 đã được bán thí điểm tại một số cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội từ tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

E5, E10 là ký hiệu của xăng sinh học, thể hiện tỷ lệ pha trộn (5% và 10%) cồn sinh học với xăng truyền thống, được sử dụng cho các loại động cơ xăng đốt trong như xe ô tô và xe gắn máy.

Do ethanol có trị số octane (RON) cao tới 108-109, nên khi pha vào xăng sẽ làm tăng trị số octane, tức là tăng khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Thêm vào đó, với hàm lượng oxy cao hơn xăng thông dụng, giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra triệt để hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu, đồng thời giảm thiểu phát thải các chất độc hại trong khí thải động cơ (CO và HC).

Quá trình sử dụng xăng sinh học E5, E10 rất thuận tiện, không cần phải điều chỉnh động cơ khi chuyển đổi giữa xăng sinh học E5 và xăng thông thường.

Phần lớn ô tô, xe máy sản xuất từ khoảng năm 2011 trở đi đã được thiết kế tương thích với xăng E5, E10, không cần điều chỉnh gì. Tuy nhiên, để chắc chắn, người dùng nên kiểm tra khuyến nghị từ hãng xe, nhất là xe sử dụng chế hòa khí.

Thông tin nhiên liệu thường có trong sách hướng dẫn sử dụng xe, nhãn dán ở mặt trong của nắp bình xăng, hoặc bạn có thể liên hệ với hãng xe.

Nếu xe không được thiết kế tương thích mà tài xế vô tình hoặc cố ý bơm xăng E5, E10 vào thì có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống phun nhiên liệu, gioăng cao su và buồng đốt, do cồn sinh học có đặc tính hút ẩm và ăn mòn.

Bỏ quy định giới hạn thời gian lái xe mỗi ngày

Luật 118/2025/QH15 đã sửa đổi quy định về thời gian làm việc của người lái ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ được nêu trong khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, thời gian lái xe liên tục của tài xế là không quá 4 giờ, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, thay vì giới hạn thời gian lái xe của tài xế tối đa 10 giờ/ngày.

Quy định giới hạn thời gian lái xe liên tục không quá 4 giờ đối với tài xế ô tô kinh doanh vận tải nhằm hạn chế rủi ro mất an toàn do mệt mỏi (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Nếu áp dụng theo Bộ luật Lao động, thời gian lái xe liên tục của người lái ô tô kinh doanh vận tải là không quá 8 tiếng mỗi ngày hoặc 48 tiếng mỗi tuần.

Siết chặt quy chuẩn khí thải ô tô

Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ

Theo đó từ ngày 1/3/2026, áp dụng Mức 1 cho xe sản xuất trước năm 1999; Mức 2 cho xe sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016; và Mức 3 cho xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021. Riêng xe sản xuất từ năm 2022 trở đi sẽ áp dụng ngay Mức 4 và năm 2032 những xe này sẽ áp dụng Mức 5.

Việc siết quy định khí thải ô tô nhằm góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng không khí (Ảnh minh họa: Nhật Minh).

Đối với Hà Nội và TPHCM, lộ trình được siết chặt hơn. Cụ thể, xe sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 hoạt động tại hai thành phố này phải áp dụng Mức 4 từ ngày 1/1/2027. Xe sản xuất từ năm 2022 trở đi phải đạt Mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Đặc biệt, từ ngày 1/1/2029, mọi ô tô lưu thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM bắt buộc phải đáp ứng quy định về khí thải từ Mức 2 trở lên.

Mức khí thải (gồm: Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4, Mức 5) đối với ô tô được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành.

Hoạt động kiểm tra khí thải được thực hiện tại các trung tâm đăng kiểm hoặc cơ sở kiểm định được cấp phép. Các thông số CO, HC (động cơ xăng) và độ khói (động cơ diesel) của xe sẽ được đo theo quy chuẩn QCVN 85:2025. Những xe đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc tem khí thải để tiếp tục lưu thông.

Trường hợp không đạt tiêu chuẩn khí thải, xe sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận kiểm định. Chủ xe buộc phải mang xe đến đại lý chính hãng hoặc các xưởng sửa chữa để vệ sinh, bảo dưỡng các bộ phận liên quan, như hệ thống phun nhiên liệu, cảm biến oxy, bộ xúc tác, bộ lọc hạt (DPF)… Sau đó, xe phải quay lại trung tâm đăng kiểm để được kiểm tra lại.

Hà Nội hạn chế xe máy xăng tại một số khu vực

Cuối tháng 11/2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong vành đai 1 (Ảnh: Trần Thanh).

Vùng phát thải thấp (LEZ) là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Theo đó, UBND TP Hà Nội sẽ cấm mô tô, xe gắn máy hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Hà Nội cũng cấm mô tô, xe gắn máy khác lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ hạn chế, tiến tới cấm ô tô không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường: Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ.