Limo Green giao được hơn 4.000 xe trong tháng 10, tiếp tục bỏ xa Xpander

Sau màn “cắt mạch” số 1 phân khúc MPV suốt 3 năm của Mitsubishi Xpander ở tháng 9, VinFast Limo Green tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong tháng 10. Thậm chí, lượng xe Limo Green tới tay khách hàng còn tăng gấp đôi, đạt 4.160 chiếc, theo số liệu bán hàng của VinFast.

Sức tiêu thụ của Mitsubishi Xpander cũng cải thiện theo xu thế tăng trưởng chung của thị trường, nhưng vẫn không thay đổi được xếp hạng hai trong phân khúc MPV. Cụ thể, có 2.644 chiếc Xpander được bán ra trong tháng 10, tăng 47,5% so với tháng 9.

Mitsubishi Xpander tuy chưa thể giành lại ngôi vị số 1 phân khúc MPV, nhưng lại là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong “hút” khách nhất thị trường trong tháng 10 (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Việc VinFast Limo Green tiếp tục ghi nhận doanh số vượt qua Mitsubishi Xpander không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia, nhưng gây bất ngờ ở lượng xe bàn giao, thể hiện được năng lực sản xuất của hãng xe Việt. Ngoài ra ở tháng 10, VinFast còn thiết lập kỷ lục mới là hãng ô tô đầu tiên bán ra hơn 20.000 xe chỉ trong 1 tháng.

Như vậy chỉ sau 3 tháng kể từ khi chính thức bàn giao, đã có tổng cộng 6.504 chiếc VinFast Limo Green tới tay khách hàng. Con số này tuy ấn tượng nhưng chỉ còn 1 tháng nữa là hết năm 2025, Mitsubishi Xpander vẫn đứng trước cơ hội bảo toàn được danh hiệu “MPV bán chạy nhất năm”, nhờ lũy kế doanh số sau 10 tháng đạt 15.082 chiếc.

VinFast Limo Green là dòng sản phẩm hướng tới những người dùng có nhu cầu kinh doanh dịch vụ, đây cũng là tệp khách hàng lớn của Mitsubishi Xpander (Ảnh: VF).

Trước áp lực từ VinFast Limo Green, Mitsubishi Xpander được hãng xe Nhật gia tăng ưu đãi trong tháng 11. Theo đó, bản số sàn của mẫu MPV cỡ nhỏ này (phom đời cũ, xuất xưởng năm 2024) được Mitsubishi Việt Nam hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, thay vì 50% như ở tháng trước, tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm trị giá 8 triệu đồng.

Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ quy đổi thành 56 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán. Tại một số đại lý, khách hàng được giảm thêm 8 triệu đồng nếu không lấy gói bảo hiểm, giúp giá bán của Xpander MT VIN 2024 giảm tổng cộng 64 triệu, hạ giá từ 560 triệu xuống 496 triệu đồng.

Ngoài ra, bản giữa (AT, phom đời cũ), bản cao nhất (AT Premium, phom mới) vẫn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm 60-66 triệu đồng. Giá bán thực tế của hai biến thể này sau khi áp dụng ưu đãi được hạ còn 538 triệu và 593 triệu đồng.

Nội thất của VinFast Limo Green (Ảnh: VF).

VinFast Limo Green có giá bán lẻ đề xuất là 749 triệu đồng. Dù được miễn 100% lệ phí trước bạ do là xe điện, song tổng chi phí sau khi lăn bánh của mẫu xe này vẫn cao hơn Xpander.

Dù vậy, sản phẩm Việt vẫn có hai lợi thế cạnh tranh lớn. Đầu tiên, VinFast Limo Green có kích thước ngang một mẫu MPV cỡ trung như Toyota Innova Cross với chiều dài cơ sở đạt 2.840mm, vượt trội so với một mẫu MPV cỡ nhỏ như Xpander (2.775mm) nên về lý thuyết, Limo Green sẽ có không gian rộng rãi hơn.

Tiếp đến, chính sách miễn phí sạc đến năm 2027 của VinFast khiến Limo Green trở thành một bài toán kinh tế hấp dẫn với những người dùng có nhu cầu kinh doanh chạy dịch vụ, thỏa thích “cày cuốc” mà không tốn chi phí nhiên liệu. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng thấp hơn xe xăng.

Trước sức hút lớn mà VinFast Limo Green đang thể hiện, giới chuyên gia nhận định cục diện của phân khúc MPV tại Việt Nam từ năm 2026 sẽ rất khác. Lần đầu tiên, vị thế độc tôn của Xpander bị đe dọa, có phần “lung lay” trước một sản phẩm có lợi thế cạnh tranh đặc biệt.