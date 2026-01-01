Đại lý chào khách đặt cọc Lạc Hồng 900 LX, giá dự kiến 5 tỷ đồng

Giới tư vấn bán hàng chào khách đặt cọc Lạc Hồng 900 LX Tiêu chuẩn (bản thường), dự kiến có giá 5 tỷ đồng, giao xe đầu năm 2026. Thông tin này chưa được VinFast xác nhận nhưng trong một số sự kiện truyền thông gần đây, dòng xe này liên tục được trưng bày.

Lạc Hồng 900 LX, lần đầu được trưng bày rộng rãi tại Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra vào cuối tháng 8 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới chuyên gia nhận định, mức giá 5 tỷ đồng cho bản Tiêu chuẩn của Lạc Hồng 900 LX là có cơ sở. Trước đây, hãng từng chốt giá niêm yết 4,6 tỷ đồng cho dòng President, phiên bản đặc biệt giới hạn được phát triển từ LUX SA2.0.

Lạc Hồng 900 LX còn có bản Chống đạn và theo một số nguồn tin, biến thể này có giá lên tới 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện phía đại lý chỉ nhận cọc bản Tiêu chuẩn.

Lạc Hồng 900 LX đạt chuẩn VPAM VR7, có khả năng chống chọi trực diện các loại súng trường như M14 hay AK-47, đồng thời chống mìn, lựu đạn nổ ngay cả dưới gầm và nóc xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài lớp “áo giáp”, trang bị của Lạc Hồng 900 LX Chống đạn khá tương đồng với bản Tiêu chuẩn, chỉ trừ bộ mâm hợp kim 19 inch nhỏ hơn nhưng có lốp Run Flat, cho khả năng di chuyển 80-100km khi bị xịt. Trong khi đó ở bản Tiêu chuẩn, xe sử dụng bộ mâm 21 inch.

Lạc Hồng 900 LX sở hữu vẻ ngoài bề thế và sang trọng. Phần đầu xe gây ấn tượng với chi tiết giả lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm biểu tượng cánh chim mạ vàng trên nắp ca-pô, lấy cảm hứng từ cánh chim lạc.

Cấu hình 7 chỗ trên VF 9 được rút gọn thành 5 chỗ trên mẫu xe giới hạn này (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Khoang cabin của Lạc Hồng 900 LX có phần giống VF 9 với màn hình giải trí 15,6 inch. Tuy nhiên, chất liệu nội thất được nâng tầm với nhiều chi tiết ốp gỗ Golden Nanmu sáng màu, đi kèm nhiều chi tiết được mạ vàng thật và làm thủ công tương tự ngoại thất, đồng thời các hàng ghế đều được bọc da Nappa.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh cao cấp thương hiệu Audison gồm 13 loa vệ tinh, 1 loa siêu trầm và amply rời; hệ thống điện đàm giữa khoang trước và khoang sau.

Nội thất của Lạc Hồng 900 LX Tiêu chuẩn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Điểm đặc biệt trên mẫu SUV giới hạn này nằm ở hàng ghế thứ hai dạng thương gia có bệ đỡ chân, chỉnh điện 10 hướng, nhớ ghế 2 vị trí, sưởi ấm và làm mát. Giữa hai hàng ghế còn có một vách ngăn cố định, được ốp gỗ và có kính cách âm, tích hợp rèm điều chỉnh điện để tạo không gian riêng cho phía sau.

Về khả năng vận hành, Lạc Hồng 900 LX được trang bị hai động cơ điện có công suất 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực). Công suất kết hợp trên phiên bản Tiêu chuẩn đạt 402 mã lực (455 mã lực trên bản Chống đạn), mô-men xoắn cực đại đạt 620Nm cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 200km/h.

Logo cánh chim xuất hiện tại nhiều vị trí trong nội thất của xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lạc Hồng 900 LX sử dụng bộ pin lithium dung lượng lên tới 131kWh, lớn hơn VF 9 (123kWh), nhưng phạm vi hoạt động của mẫu SUV giới hạn này lại ngắn hơn "đàn em" (626km), do sở hữu trọng lượng lớn hơn. Cụ thể, bản Tiêu chuẩn đi được tối đa 595km sau mỗi lần sạc đầy, rút xuống 450km ở bản Chống đạn.

Trước đó, lô xe Lạc Hồng 900 LX đầu tiên xuất xưởng (2 chiếc thuộc phiên bản Chống đạn và 10 chiếc bản Tiêu chuẩn) được bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhằm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, với vai trò đưa đón các nguyên thủ quốc tế.