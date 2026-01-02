Siêu xe Ferrari 812 mui trần rao bán giá 25 tỷ, màu sơn bằng tiền mua VF 5

Một chiếc Ferrari 812 gần đây rao bán trên thị trường ô tô cũ, thu hút sự quan tâm của giới chơi xe. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, siêu xe này về Việt Nam từ 4/2025, nhập khẩu bởi một đại lý tư nhân ở TPHCM. Giá chào bán hiện nay là 25 tỷ đồng.

Xe thuộc phiên bản GTS (mui trần). Theo những người am hiểu trong ngành, hiện có 3 chiếc 812 GTS tại Việt Nam, đều nhập khẩu qua đại lý tư nhân. Ngoài ra, mẫu Ferrari 812 Superfast (mui cứng) đã xuất hiện 2 chiếc ở nước ta, một của doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ và chiếc còn lại của đại gia Hà Nội.

Chiếc Ferrari đang rao bán càng thêm đắt đỏ khi được trang bị nhiều tùy chọn thêm. Ước tính, danh sách “option” của xe trị giá khoảng 3 tỷ đồng, bằng giá lăn bánh một chiếc BMW 520i M Sport 2025.

Ngoại thất xe nổi bật với nước sơn màu đỏ đậm Rosso Fuoco. Để có màu sơn đặc biệt này, chủ xe phải chi hơn 20.000 USD (tương đương 526 triệu đồng), gần bằng giá bán lẻ một chiếc VinFast VF5 mua mới (529 triệu đồng).

So với “người tiền nhiệm” F12, mẫu 812 mang kiểu dáng vừa mềm mại, vừa góc cạnh, tạo nên vẻ thể thao hơn. Lưới tản nhiệt với thiết kế đơn giản, bao quanh bởi bộ chia gió giúp tăng tính khí động học.

Cụm đèn chiếu sáng vuốt dài, bên cạnh là khe hút gió để tản nhiệt cho động cơ V12 hút khí tự nhiên.

Đuôi xe hầm hố hơn, hai bên và trên vòm bánh sau đều có khe thoát gió. Cụm đèn hậu kép đặt đối xứng hai bên. Bên dưới là hệ thống ống xả kép cùng bộ khuếch tán làm từ chất liệu carbon.

Với cấu hình động cơ đặt trước, phần đầu dài và đuôi ngắn, Ferrari 812 mang trong mình DNA của một chiếc Grand Tourer (GT) cổ điển. Dáng xe này đặc biệt được giới sưu tầm xe trên thế giới ưa chuộng bởi sự kết hợp giữa hiệu năng đỉnh cao và nét thanh lịch, sang trọng.

Nhiều chi tiết ở ngoại thất xe được làm từ sợi carbon, bao gồm líp cản trước, bộ chia gió cản trước, líp sườn, ốp sườn cản sau và bộ khuếch tán. Tổng giá trị của loạt tùy chọn thêm này khoảng 29.700 USD (quy đổi gần 783 triệu đồng).

Bộ mâm 5 chấu kép, kích thước 20 inch và sơn màu xám đậm Grigio Corsa của xe đắt tiền không kém, với giá khoảng 13.000 USD (hơn 340 triệu đồng). Ẩn bên trong là cùm phanh màu bạc cùng đĩa phanh gốm - carbon. Nắp chụp mâm cũng làm bằng sợi carbon.

Xe được trang bị hệ thống ống xả thể thao, chụp ống xả phủ lớp gốm chịu nhiệt màu đen.

Khác với mẫu 812 Superfast, 812 GTS không có nắp kính nối liền từ mui xe xuống đuôi xe. Bộ phận này được làm phẳng theo thiết kế truyền thống của Ferrari.

Phần mui xe gồm 2 mảnh, có thể đóng mở bằng mô-tơ điện trong 14 giây dù xe đứng yên hay đang chạy ở tốc độ dưới 45km/h.

Khoang nội thất chiếc Ferrari 812 GTS dùng tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường viền và đường chỉ khâu màu đỏ. Vô-lăng và lẫy chuyển số làm bằng sợi carbon, đi kèm dải đèn LED hiển thị vòng tua. Tùy chọn này có giá hơn 7.500 USD (tương đương 200 triệu đồng).

Theo bảng tùy chọn chính hãng, khu vực bảng điều khiển, táp-lô và táp-pi cửa trang trí ốp sợi carbon có giá hơn 18.700 USD (khoảng 493 triệu đồng). Xe không trang bị màn hình giải trí trung tâm, các thông tin đều hiển thị trên bảng đồng hồ sau vô-lăng.

Ghế ngồi thể thao tích hợp chức năng chỉnh điện và nhớ vị trí, tạo điểm nhấn bằng đường kẻ sọc màu đỏ giữa ghế cùng dây đai an toàn màu đỏ. Logo “ngựa chồm” thêu trên tựa đầu của ghế cũng là một tùy chọn thêm, với giá 1.266 USD (hơn 33,3 triệu đồng).

Ngoài ra, chủ xe đã chi thêm gần 130 triệu đồng để mua gói trang bị radar phía trước cùng ACC (Adaptive Cruise Control), bao gồm các tính năng như duy trì tốc độ lái xe được cài đặt trước, giữ khoảng cách và tốc độ an toàn với xe phía trước, cảnh báo va chạm trước.

Ferrari 812 GTS trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn 718Nm. Đi kèm là hệ dẫn động cầu sau cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 3 giây, vận tốc tối đa 340km/h.

Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp của xe 18 lít/100km.

(Ảnh: Tiến Dũng)