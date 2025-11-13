Loạt xe gầm thấp phổ thông mới về Việt Nam, liệu có làm nên chuyện?

Theo sự thay đổi của thị hiếu người dùng, “sân chơi” của những mẫu xe gầm thấp ngày càng thu hẹp tại Việt Nam. Dù vậy, thị trường vẫn đón nhận sự xuất hiện của ba mẫu xe gầm thấp phổ thông hoàn toàn mới trong năm 2025, nhiều hơn hẳn năm 2024.

Skoda Slavia

Ra mắt Việt Nam vào tháng 9, Skoda Slavia gia nhập phân khúc sedan hạng B. Đây là nhóm xe gầm thấp duy nhất còn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng ở thời điểm hiện tại, nhờ giá bán dễ tiếp cận và không gian, trang bị đủ dùng.

Đây là cơ hội của một “tân binh” đến từ thương hiệu ô tô còn khá mới mẻ với người dùng Việt, đặc biệt khi được chốt giá niêm yết 468-568 triệu đồng, khá cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi kèm thách thức.

Khi một xu hướng nở rộ, những sản phẩm mới “ăn theo” dòng chảy của thị trường luôn có cơ hội thu hút sự quan tâm của người dùng. Nhưng ở một phân khúc đã định hình và cố định trong nhiều năm như sedan hạng B, Slavia sẽ cần rất nhiều nỗ lực để có thể giành lấy một chỗ đứng nhất định.

Skoda Slavia được lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Séc cũng hiểu điều đó, và đầu tư dây chuyền lắp ráp Slavia trong nước. Điều này không chỉ giúp mẫu xe châu Âu này có giá bán cạnh tranh, mà còn đảm bảo chi phí linh kiện, phụ tùng thay thế ở mức hấp dẫn, qua đó giảm chi phí bảo dưỡng giúp khách hàng dễ đón nhận.

Theo đại diện của Skoda Việt Nam, tổng chi phí bảo dưỡng 60.000km đầu tiên của Slavia rơi vào khoảng 25 triệu đồng. Theo giới chuyên gia, chi phí này được xem là rẻ so với một mẫu xe thương hiệu châu Âu, nhưng vẫn nhỉnh hơn mẫu xe Nhật như Honda City hay Toyota Vios.

Tuy nhiên, hệ thống showroom kèm xưởng dịch vụ của Skoda chưa có độ phủ lớn nếu so với các hãng xe khác. Đây cũng là một trong những rào cản của Slavia với khách Việt, do người dùng vẫn có xu hướng lựa chọn đại lý ô tô gần nhà để thuận tiện cho việc bảo dưỡng, chăm sóc xe.

Nội thất của Skoda Slavia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9 đến nay, Skoda Slavia liên tục được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời miễn phí bảo dưỡng cấp đầu tiên (7.500km). Ưu đãi này là cần thiết trong bối cảnh các đối thủ đều có khuyến mại lớn, song phần nào thể hiện sức hút chưa lớn của “tân binh” này.

Theo đánh giá của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, Slavia chưa có nhiều sự hiện diện trên đường phố như các đối thủ. Bù lại, mẫu xe này vẫn được xem là “làn gió mới” tại phân khúc sedan hạng B, khi các lựa chọn như Toyota Vios hay Honda City có thể trở nên nhàm chán với một số người dùng.

Volkswagen Golf

Là sản phẩm mới lần đầu tiên được mở bán, Volkswagen Golf có tổng cộng 6 phiên bản, trong đó có biến thể R hiệu năng cao, sở hữu sức mạnh ngang Honda Civic Type R. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng có các phiên bản “bình dân”, định vị ở phân khúc hatchback hạng C.

Đáng nói rằng, người dùng Việt đã không còn “mặn mà” với nhóm xe “đầu thừa đuôi thụt” này, do dung tích cốp thường không rộng. Điều này không phù hợp với nhu cầu của phần đông khách hàng, do ít ai chỉ sử dụng ô tô trong đô thị.

Đồng thời, không gian của các mẫu xe hatchback thường không rộng rãi. Như Volkswagen Golf có chiều dài cơ sở ở mức 2.636mm, ngắn hơn một mẫu sedan hạng B như Hyundai Accent (2.670mm) nên về lý thuyết, sản phẩm Đức có không gian eo hẹp hơn mẫu xe Hàn Quốc ở phân hạng thấp hơn.

Trong hình là Volkswagen Golf bản tiêu chuẩn (1.5 Life), có giá bán 798 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sức hút giảm khiến doanh số thấp là một trong những nguyên nhân khiến Toyota Yaris bị “khai tử” ở năm 2024. Những mẫu hatckback đang được bày bán trên thị trường đa phần đều có biến thể sedan, ví dụ như Hyundai Grand i10, Mazda2 và Mazda3 Sport.

Trong đó, Mazda3 Sport sẽ là đối thủ trực tiếp của Volkswagen Golf (các bản thấp). Điều này tạo áp lực cho mẫu xe Đức, bởi Mazda3 Sport đang có giá bán dao động 659-719 triệu đồng, rẻ hơn hẳn bản tiêu chuẩn của Golf.

Lợi thế cạnh tranh của Volkswagen Golf nằm ở thiết kế có phần khỏe khoắn, yếu tố thương hiệu Đức và xuất xứ nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Thực tế, Volkswagen Việt Nam không đặt nặng doanh số với mẫu xe này, Golf được mang về với mục đích làm đẹp thương hiệu nhiều hơn là tranh giành thị phần.

Nội thất của Volkswagen Golf sở hữu khá nhiều trang bị tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn như: cụm đồng hồ điện tử 10,25 inch, màn hình giải trí 10 inch, cần số điện tử, phanh tay điện tử, đèn viền trang trí, điều hòa tự động… (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phía đại lý chia sẻ, đa phần khách hàng quan tâm Volkswagen Golf thường ngắm mua phiên bản 1.5 R-Line (998 triệu đồng) và 2.0 GTI Lite (1,288 tỷ đồng) do hàm lượng trang bị tốt, và cũng có người dùng “ăn chơi” lựa chọn biến thể R Performance 4Motion cao cấp nhất, có giá 1,898 tỷ đồng. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn lại ít khách mua.

Có thể thấy, Volkswagen Golf vẫn có một tệp khách hàng riêng nhưng không quá “bình dân”. Mẫu xe này cũng không được nhập về Việt Nam với số lượng lớn, chỉ có khoảng 350 chiếc trong lô đầu tiên, theo chia sẻ từ phía đại lý.

BYD Seal 5

Ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 10, BYD Seal 5 gây chú ý khi là mẫu sedan hybrid sạc điện (PHEV) đầu tiên được mở bán tại nước ta. Xe chỉ được phân phối với một phiên bản, có giá bán lẻ đề xuất là 696 triệu đồng.

Mức giá trên khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc, như Mazda3 đang có giá 599-739 triệu đồng, hay Kia K3 khởi điểm từ 584 triệu và cao nhất lên tới 689 triệu đồng. Tuy nhiên, thách thức của BYD Seal 5 lại đến từ việc người dùng không còn quan tâm nhiều đến nhóm xe gầm thấp này.

Ví dụ như trong tháng 9, doanh số của toàn bộ các mẫu sedan hạng C cộng lại không vượt nổi 500 chiếc. Sau 9 tháng đầu năm, Mazda3 đang là sản phẩm “hút” khách nhất nhóm xe này, nhưng cũng chỉ ghi nhận lũy kế doanh số đạt 1.929 chiếc.

BYD Seal 5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: BYD).

BYD Seal 5 có lợi thế cạnh tranh là khả năng tiêu thụ nhiên liệu thấp, nhờ sử dụng nền tảng PHEV. Theo đó, “tân binh” này sử dụng máy xăng, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện tạo ra công suất 209 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 300Nm.

Kết hợp với bộ pin 18,3kWh, BYD Seal 5 có tầm hoạt động tối đa 120km ở chế độ thuần điện và tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100km, theo công bố của hãng xe Trung Quốc. Khi kết hợp cả hai nguồn xăng và điện, mẫu sedan hạng C này có phạm vi hoạt động lên đến 1.200km.

Tại phân khúc sedan hạng C, Toyota Corolla Altis và Honda Civic đều có biến thể “xăng lai điện” nhưng là dạng hybrid tự sạc (HEV). Dù cũng có khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng điểm trừ của những mẫu xe này là giá bán cao, như Civic e:HEV có giá bán lên tới 999 triệu đồng.

Nội thất của BYD Seal 5 khá hiện đại với cụm đồng hồ điện tử 8,8 inch, màn hình giải trí 12,8 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động có lọc bụi mịn… (Ảnh: BYD).

Có thể thấy, công nghệ PHEV với mức giá chưa đến 700 triệu đồng là thế mạnh của BYD Seal 5. Tuy nhiên, niềm tin thương hiệu lại là thách thức của mẫu xe này cũng như các sản phẩm khác của BYD.

Đồng thời, tính thanh khoản vẫn là một trong những yếu tố được người dùng cân nhắc khi mua xe. Đó cũng là lý do khách Việt vẫn tìm đến những thương hiệu lâu đời, sở hữu hệ thống đại lý và xưởng dịch vụ có độ phủ lớn, chi phí bảo dưỡng thuận tiện và dễ bán lại.

Tất nhiên, BYD Seal 5 vẫn là một “làn gió mới” tại phân khúc sedan hạng C, đặc biệt trong xu thế “xanh hóa” tại Việt Nam. Nhưng để có thể thành công, mẫu xe này sẽ cần phải vượt qua một chặng đường dài, theo nhận định của giới chuyên gia.