Kia Ray - xe "bé hạt tiêu" nhưng có cửa lùa, được nhiều người Việt săn đón

(Dân trí) - Có kích thước tương tự như Kia Morning nhưng Kia Ray được thiết kế kiểu hình hộp để tăng tính thực dụng. Hiện nay, số lượng dòng xe này tại Việt Nam không nhiều do ngừng nhập về từ cách đây chục năm.

Dòng xe đô thị chuyên cho gia đình Kia Ray nhận được quan tâm tại Việt Nam trong những năm gần đây nhưng số lượng người sở hữu không quá nhiều. Hạn chế này một phần do kiểu dáng xe không hợp mắt, động cơ nhỏ, hạn chế thông tin… Đặc biệt là xe này không được phân phối chính hãng tại Việt Nam nên chỉ có các xe nhập tư nhân từ trước.

Cũng bởi vậy mà đối với những người đã sở hữu dòng xe, Kia Ray mang đến những trải nghiệm "lạ". Một ô tô Hàn Quốc nhưng sở hữu ngoại hình như Kei-car (xe cỡ nhỏ) nội địa Nhật Bản. Đây cũng là lý do anh Nguyễn Kiên (nickname Kiên Civic) quyết định sử dụng trong thời gian dài, dù đặc thù công việc có nhiều lựa chọn ô tô khác.

Theo anh Kiên, xét cùng tầm tiền thì Kia Ray đắt hơn khá nhiều so với các xe khác, hiện vẫn có giá khoảng 480-500 triệu đồng, tức là đi 10 năm "vẫn không lỗ". Nói về lý do lựa chọn, chủ phương tiện cho biết xe rất khác biệt so với những mẫu xe còn lại trên thị trường, mang vẻ độc đáo và thu hút được mọi ánh nhìn khi đi trên đường phố.

"Bên cạnh đó, khoang nội thất của Kia Ray rất rộng với không gian như một chiếc Kia Sedona (phiên bản mới có tên là Kia Carnival) thu nhỏ, mang tầm vóc của một mẫu MPV nhưng lại rất là nhỏ gọn để di chuyển trong phố", anh Kiên cho biết thêm. Bên phụ thiết kế cửa lùa và cũng không có cột B, càng giúp mở rộng không gian.

Theo công bố của nhà sản xuất, Kia Ray có chiều dài 3.595mm, rộng 1.595mm và cao tới 1.700mm; chiều dài cơ sở 2.520 mm, trọng lượng xe 998 kg. Có thể hình dung rằng Kia Ray dài và rộng hệt như chiếc Kia Morning nhưng cao hơn tới 310 mm. Thực tế, hai mẫu xe này cũng chia sẻ nhiều linh kiện của nhau.

Theo chủ xe, chiếc Kia Ray được anh sử dụng để đi làm hàng ngày vì mức tiêu thụ nhiên liệu khá tiết kiệm. "Một ngày tôi đi khoảng 40-50 km thì trung bình mỗi tuần hết tầm 700.000 đồng tiền xăng. Đây là một con số rất dễ chịu, đặc biệt khi so với chiếc Ford Focus trước đây của mình, thường tốn gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba lần", anh Kiên nhẩm tính.

Là ông bố hai con, anh Kiên nói thường đi dã ngoại và đi chơi quanh Hà Nội với bán kính khoảng 50 km đổ lại. Kia Ray cho thấy sự thích hợp khi sử dụng với mục đích này bởi để được rất nhiều đồ. "Xe cũng dễ bố trí chụp hình để "sống ảo" ở bất cứ góc nào, chỉ cần kê ghế ngồi và lên hình là đã đẹp rồi", chủ xe cười và khoe các bức hình chụp cùng Kia Ray.

Hiện nay, Kia Ray được đưa về Việt Nam với hai tùy chọn động cơ 1.0L thông thường và 1.0L tăng áp với công suất tối đa tới 106 mã lực và hộp số vô cấp CVT. Theo anh Kiên, nhóm khách hàng phù hợp của dòng xe này là người mua để đi lại quanh khu vực thành thị, chuộng xe nhập nội địa, ưa thích hình dáng xe độc lạ một chút.

"Tôi thường thấy những đam mê Kia Ray là nhóm chủ động về tài chính, đa số họ đã sở hữu ô tô lớn hoặc những chiếc xe khác đa dụng hơn. Kia Ray sẽ là chiếc thứ hai, thứ ba để đi dã ngoại, đi cà phê, cho vợ đi quanh nhà hay đón con. Trong hội người sử dụng Kia Ray, tôi thấy đa số là những người đã sở hữu một ô tô Kia và đây là chiếc xe thứ 2", anh nói.

Tại Việt Nam, Kia Ray đã qua sử dụng đang được rao bán với giá khoảng 400-600 triệu đồng, tùy phiên bản, năm sản xuất và "đồ chơi" đi kèm. Đây là một mẫu xe được nhiều người yêu xe tìm mua và cá nhân hóa theo sở thích của bản thân. Lượng xe không nhiều, đặc biệt là những chiếc giữ được độ mới càng ít khiến Kia Ray đặc biệt "giữ giá".

Là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, Kia Ray khá bền nhưng cũng phát sinh nhiều yêu cầu về bảo dưỡng. Đơn cử như xe của anh Kiên, người chủ này cho biết sau khi mua về đã mất khoảng 16 triệu đồng để bảo dưỡng, bao gồm các chi tiết hao mòn và phần gầm bệ.

Phụ tùng cho Kia Ray cũng phải "săn lùng" chứ không đại trà như các mẫu xe phổ thông. "Về bản chất, xe dùng chung nhiều bộ phận với Kia Morning nên cũng khá là lành và bảo dưỡng không quá khó. Một số chi tiết đặc biệt thì có thể phải đặt hàng và mất thời gian chờ nhập về", chủ xe nói thêm.

Kể về kỉ niệm đi phượt với Kia Ray, anh Kiên cho biết từng sử dụng xe để đi Vườn Quốc gia Ba Vì (Ba Vì, Hà Nội). Do xe sử dụng máy 1 "chấm" nên khá yếu, tài xế phải chuyển sang chế độ lái bán tự động và liên tục phải đi số 1 và 2 để leo dốc. Xe "bò" lên đến đỉnh cũng tương đối chật vật và người lái cũng khá "oải".

"Bình thường trong những chuyến đi xa, tôi dùng ô tô đời cao, sở hữu nhiều tính năng như hỗ trợ đổ đèo, lẫy chuyển số trên vô lăng, hoặc động cơ khỏe hơn. Nhưng Kia Ray máy chỉ 1.0L mà tôi vẫn lên thẳng đỉnh Vườn Quốc gia Ba Vì một mạch", anh Kiên nhớ lại. "Đây là trải nghiệm rất thú vị nhưng hơi "xót" xe. Khi xuống thì cài số thấp là được".

Yêu xe nhưng anh Kiên cũng không ngần ngại chỉ ra các hạn chế của Kia Ray. Thứ nhất là đời xe sâu, nhiều người sẽ e ngại vấn đề sửa chữa, bảo dưỡng. Thứ hai, thực tế ở nước ngoài thì Kia Ray cũng chỉ là một chiếc xe bán tải hoặc xe chở gia đình thôi, nên khó thể đòi hỏi nó cho độ êm ái cũng như cách âm và chống ồn tốt.

Ảnh: Phan Hội, Nguyễn Kiên