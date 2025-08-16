Phó bí thư TPHCM Võ Văn Minh: Tân Hải cần giảm phụ thuộc quốc lộ 51

Ngày 15/8, Đảng bộ phường Tân Hải (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cùng dự và chỉ đạo đại hội.

Phường Tân Hải sáp nhập từ phường Tân Hòa và phường Tân Hải của thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Phường nằm trên trục quốc lộ 51, với nền kinh tế chủ lực phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Tại đại hội, ông Trịnh Hàng (55 tuổi) được Ban thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Hải. Ông Trịnh Hàng từng giữ chức Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Phú Việt).

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Hải sẽ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra; tổng cộng 39 công trình với tổng vốn đầu tư gần 8.800 tỷ đồng.

Trong đó, các dự án giao thông trục chính kết nối vùng và đầu mối hạ tầng kỹ thuật đang triển khai như: nâng cấp mở rộng đường 991B từ quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, đường Hội Bài - Phước Tân, đường Long Sơn - Cái Mép, tuyến thoát nước dọc quốc lộ 51 thúc đẩy mạnh mẽ việc kết nối vùng, tạo không gian phát triển mới và tăng sức cạnh tranh thu hút đầu tư cho địa bàn. Đặc biệt, phường đang đẩy nhanh 2 dự án Khu công nghiệp Vạn Thương và Khu công nghiệp Phú Mỹ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, biểu dương những thành tích phường Tân Hải đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo ông Võ Văn Minh, mặc dù có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, trung tâm logistics Cái Mép Hạ và các khu công nghiệp hiện đại, nằm trên các tuyến giao thông kết nối liên vùng, phường Tân Hải còn nhiều khó khăn, thách thức do cơ cấu kinh tế chủ yếu hiện nay vẫn là nông nghiệp, cơ sở hạ tầng đô thị chưa được đầu tư hoàn chỉnh, bộ mặt đô thị chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Đánh giá về hạ tầng giao thông, ông Minh đề nghị Đảng bộ phường Tân Hải quan tâm nghiên cứu, đề xuất với TPHCM về việc quy hoạch tuyến metro nối dài đi qua địa bàn phường, giảm sự phụ thuộc vào quốc lộ 51. Việc này sẽ là động lực để thu hút đầu tư vào các dự án dịch vụ, thương mại, nhà ở chất lượng cao, nâng cao giá trị đất đai và nguồn thu ngân sách; qua đó kết nối phường Tân Hải chặt chẽ hơn vào mạng lưới đô thị hiện đại của TPHCM.

Ngoài ra phường Tân Hải cần quan tâm đầu tư, xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, các tuyến giao thông kết nối liên phường, liên khu phố tạo không gian phát triển mới…

Ông Võ Văn Minh cũng gợi mở phường cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá mới có thể giúp địa phương phát triển nhanh, bền vững. Phường Tân Hải cần phối hợp chặt chẽ với TPHCM triển khai các dự án trên địa bàn để đưa vào hoạt động, đặc biệt là Khu công nghiệp Vạn Thương và Khu công nghiệp Phú Mỹ.