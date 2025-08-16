Vé concert "Tự hào là người Việt Nam" được rao bán, Ban tổ chức nói gì?

Sau các đại nhạc hội bùng cháy vừa diễn ra tuần trước, đến lượt concert Tự hào là người Việt Nam được khán giả săn lùng vé trước giờ G.

Vé "Tự hào là người Việt Nam" được một số tài khoản rao bán (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dù vé được phát miễn phí qua hình thức đăng ký online nhưng nhiều hội nhóm trên Facebook đã rao bán vé chương trình Tự hào là người Việt Nam. Các nhóm này hoạt động liên tục, cứ khoảng vài tiếng lại có người rao bán vé và khán giả vào hỏi về vé của chương trình.

Trong vai người cần mua vé, chúng tôi đã kết nối được với một phe vé ở "chợ đen" online. Người này khẳng định rằng, có nhiều vé ở các chỗ ngồi khác nhau. Vé được rao bán từ 500.000 đồng (vé đứng) đến 3,5 triệu đồng tùy chỗ ngồi.

Có người bán vé khẳng định rằng, giá vé sẽ thay đổi khi gần đến giờ chương trình, vì thế ai chậm chân thì có nguy cơ sẽ không còn vé để mua.

"Vé nhận miễn phí mà sao nhiều tài khoản bán vé với giá từ 2,5 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng vậy", "Nếu ai không đi xem được thì nên để lại với giá mềm thôi", "Hy vọng Ban tổ chức sẽ dẹp được tình trạng bán vé trên "chợ đen"... là những bình luận của khán giả về giá vé của chương trình.

Bên cạnh đó, một số tài khoản cũng cho biết, họ đã bị lừa đảo khi mua vé từ một số cá nhân trên mạng xã hội.

Chính các hội nhóm trao đổi vé này cũng đưa ra nhiều cảnh báo về việc lừa đảo, nhất là việc giao dịch với các tài khoản mới, danh tính không rõ ràng.

Trước cơn sốt vé đã được dự đoán, Ban tổ chức cho biết, vé xem chương trình được phát miễn phí và được dán tem an ninh của Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an.

Ban tổ chức lưu ý rằng, trên mạng xã hội những ngày qua đã xuất hiện các hội nhóm đăng ký vé, bán lại vé. Nhiều người nhận là có nguồn phân phối vé và đưa ra đường link đăng ký.

Ban tổ chức Tự hào là người Việt Nam khẳng định rằng, chương trình không tổ chức bán vé, không phát vé cho bất kỳ hội nhóm nào nhằm mục đích kinh doanh, cũng như không nhờ hay ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào phân phối vé…

Đại diện Ban tổ chức cũng chia sẻ thêm, chương trình cũng muốn in thêm nhiều vé để phục vụ khán giả, vì mọi người đến với nhau là để hòa chung tình yêu đất nước.

Nhưng vì diện tích khán đài và khu vực tổ chức có giới hạn, Ban tổ chức không thể đáp ứng hết gần trăm nghìn lượt đăng ký. Đã có lúc 10.000 khán giả cùng truy cập khiến hệ thống và page “sập” nhiều lần.

"Những ai chưa đăng ký được hoặc không nằm trong danh sách, xin hoan hỷ và thông cảm. Chúng tôi sẽ cố gắng đền đáp bằng một show khác ở địa điểm lớn hơn", Ban tổ chức chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, Tự hào là người Việt Nam là lời tri ân sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh.

Chương trình góp phần lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử, hun đúc tinh thần Uống nước nhớ nguồn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự kiện này dự kiến có 30.000 khán giả tham gia.

Tại đây, mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật mà còn là lời nhắc nhở về hành trình 80 năm kiêu hãnh của dân tộc - hành trình của một Việt Nam kiên cường, sáng tạo và không ngừng vươn lên.

Tùng Dương, Hòa Minzy cùng nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia"Tự hào là người Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Ban tổ chức, sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Nhóm Oplus, Mai Trang, ban nhạc Bức tường... Chương trình cũng có sự tham gia của 500 nghệ sĩ, diễn viên múa.

Sự kiện sẽ diễn ra vào tối 17/8, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).