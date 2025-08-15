Tiền còn trong tài khoản ePass và VETC được xử lý như thế nào sau 1/10?

Hiểu một cách đơn giản nhất, tài khoản giao thông không chứa tiền, mà chứa thông tin về xe và chủ xe, còn tài khoản thu phí (ePass hoặc VETC) chứa tiền để trực tiếp thanh toán phí giao thông.

Với tài khoản giao thông, việc thanh toán được thực hiện thông qua nguồn tiền đã liên kết.

Khi các tài khoản ePass và VETC được kết nối với các phương tiện thanh toán không tiền mặt (hiện tại là ví điện tử và thẻ tín dụng) thì sẽ trở thành tài khoản giao thông hợp lệ. Nếu chủ xe đã có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng quốc tế, thao tác này chỉ mất vài phút, xác thực bằng CCCD gắn chip.

Theo quy định, từ ngày 1/10, việc thu phí giao thông sẽ được thực hiện qua tài khoản giao thông, thay vì trừ trực tiếp trên tài khoản thu phí như trước.

Nhiều chủ xe lo sau ngày 1/10 sẽ mất số tiền chưa sử dụng hết trong tài khoản ePass và VETC (Ảnh: Nhật Minh).

Với những tài khoản giao thông chưa dùng hết tiền, hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) sẽ ưu tiên sử dụng tiền đó để trừ phí giao thông, nếu số tiền vẫn còn đủ.

Từ sau ngày 1/10, số tiền trong tài khoản thu phí, dù chỉ còn vài nghìn đồng, sẽ được nhà ung cấp dịch vụ ETC chuyển vào ví điện tử đã kết nối với tài khoản giao thông (Viettel Money hoặc ví VETC).

Với khách hàng không sử dụng ví điện tử, mà dùng thẻ tín dụng quốc tế, cần cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhà cung cấp dịch vụ chuyển số tiền còn lại trong tài khoản giao thông vào tài khoản ngân hàng đó.

VETC (thông qua ví VETC) đang hỗ trợ kết nối với 40 ngân hàng, còn ePass (thông qua Viettel Money) hỗ trợ liên kết với 41 ngân hàng. Như vậy, nếu khách hàng không có tài khoản tại các ngân hàng nằm trong danh sách liên kết thì sẽ phải làm thủ tục mở tài khoản mới để kết nối với tài khoản giao thông.

Hiện tại, cả ePass và VETC đều chưa hỗ trợ kết nối trực tiếp tài khoản giao thông với tài khoản ngân hàng, mà chỉ có hai hình thức là ví điện tử (Viettel Money hoặc ví VETC) và thẻ tín dụng quốc tế.