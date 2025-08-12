Đã có ví ePass hoặc VETC, cần làm gì để chuyển sang tài khoản giao thông?

Theo Điều 31 Nghị định 119 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy định, chủ phương tiện ô tô cần phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10.

Sau 1/10, ô tô không được qua trạm thu phí nếu chưa có tài khoản giao thông (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Tài khoản giao thông là gì?

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, thanh toán điện tử cho giao thông đường bộ là việc thanh toán các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện giao thông đường bộ thông qua tài khoản giao thông.

Tài khoản giao thông là tài khoản mở cho chủ phương tiện giao thông đường bộ và kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Tài khoản giao thông và ví ePass/VETC khác nhau như thế nào?

Tài khoản giao thông và ví VETC hoặc ePass đều là công cụ phục vụ thanh toán các dịch vụ liên quan đến giao thông, như phí cầu đường, phí đỗ xe, giúp quá trình thanh toán nhanh và thuận tiện hơn, không sử dụng tiền mặt.

Tuy nhiên, có một điểm khác biệt lớn giữa hai hình thức này, người dùng ô tô cần nắm rõ để từ ngày 1/10 xe có thể qua trạm thu phí. Đó là sự khác biệt về phương tiện thanh toán.

Với ví ePass và VETC, người dùng phải nạp tiền thông qua ví điện tử (Viettel Money, VETC, MoMo...) hoặc tài khoản/thẻ ngân hàng.

Trong khi đó, tài khoản giao thông không phải là tài khoản chứa tiền mà chỉ chứa thông tin để nhận diện đối tượng thanh toán và số tiền cần phải thanh toán.

Do đó, với tài khoản giao thông, không có hình thức nạp tiền trực tiếp vào tài khoản, mà chủ ô tô cần kết nối với thẻ ngân hàng tài khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử, và đảm bảo số dư để có thể thanh toán phí giao thông.

Như vậy, trước ngày 1/10, chủ ô tô đang dùng tài khoản ePass và VETC cần chuyển đổi sang thành tài khoản giao thông bằng cách kết nối ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ngân hàng.

Với thẻ ePass, chỉ có hai hình thức liên kết thanh toán để chuyển đổi sang tài khoản giao thông (Ảnh chụp màn hình).

Tiền có sẵn trong ví ePass/VETC có bị mất không?

Nhà cung cấp dịch vụ cho biết, từ ngày 1/10, khi xe qua trạm thu phí, số dư có sẵn từ trước đó trong ví ePass hoặc VETC sẽ được ưu tiên sử dụng trước, cho tới khi hết mới chuyển sang hình thức thanh toán trực tiếp từ ví điện tử hoặc tài khoản ngân hàng.