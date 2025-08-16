Mưa lũ khiến hơn 300 người thiệt mạng ở Pakistan

Lũ quét gây thiệt hại ở tây bắc Pakistan (Ảnh: Yonhap).

Theo chính quyền địa phương, ở miền bắc và tây bắc Pakistan, mưa lớn kéo theo lũ quét đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 300 người. Phần lớn các ca tử vong ở Pakistan xảy ra tại tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã sơ tán 1.300 khách du lịch bị mắc kẹt khỏi một khu vực miền núi xảy ra sạt lở đất. Ít nhất 35 người được báo cáo mất tích tại những khu vực này.

Mưa lớn kèm theo mưa dồn dập, lũ quét, sét đánh và sập nhà đã gây ra thương vong ở vùng đồi núi tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Buner, nơi lũ lụt và mưa lớn đã khiến 100 người thiệt mạng.Một chiếc trực thăng chở hàng cứu trợ đến vùng Bajaur, gần biên giới Afghanistan, đã rơi do thời tiết xấu, làm năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tại quận Swat, hơn 2.000 người đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi nước sông suối dâng cao.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để xem xét tình hình lũ lụt do mưa lớn gây ra.

Những tuần gần đây, Pakistan hứng chịu lượng mưa nhiều hơn bình thường trong mùa gió mùa hiện tại, cuốn trôi nhà cửa và nhấn chìm đường xá.

Một nghiên cứu công bố tuần này của Tổ chức World Weather Attribution, mạng lưới các nhà khoa học quốc tế, cho thấy lượng mưa ở Pakistan từ ngày 24/6 đến 23/7 cao hơn 10% đến 15% do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Năm 2022, mùa gió mùa tồi tệ nhất trong lịch sử Pakistan đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người và gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD.

Khu vực Gilgit-Baltistan ở Pakistan đã hứng chịu nhiều trận lũ kể từ tháng 7, gây ra sạt lở dọc theo tuyến cao tốc Karakoram, tuyến đường giao thương và du lịch then chốt nối Pakistan với Trung Quốc, vốn được du khách sử dụng để đến miền bắc nhiều danh lam thắng cảnh.

Khu vực này có nhiều sông băng cung cấp tới 75% lượng nước tích trữ của Pakistan.

Cơ quan quản lý thiên tai Pakistan đã phát đi cảnh báo mới về nguy cơ vỡ hồ băng ở miền bắc, khuyến cáo khách du lịch tránh xa các khu vực bị ảnh hưởng.