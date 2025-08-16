Phạt chủ nuôi để bò chạy vào hầm vượt sông Sài Gòn

Ngày 16/8, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.Đ.T. (SN 1966, ngụ phường Dĩ An), về hành vi để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Theo quy định, ông T. sẽ bị phạt 150.000-250.000 đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đề nghị ông T. cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi.

CSGT lập biên bản chủ vật nuôi để bò chạy vào hầm vượt sông Sài Gòn (Ảnh: PC08).

Tại trụ sở cơ quan công an, ông T. trình bày do đi ăn cơm trưa nên sơ suất để một con bò trắng nặng khoảng 100kg đi lạc vào hầm sông Sài Gòn.

Trước đó như Dân trí đưa tin, chiều 15/8, nhiều người dân lưu thông qua hầm vượt sông Sài Gòn bất ngờ phát hiện một con bò chạy vào hầm, theo hướng đường Mai Chí Thọ đi Võ Văn Kiệt.

Thời điểm trên, con bò này chạy vào làn ô tô khiến nhiều tài xế hoảng hốt, điều khiển phương tiện di chuyển chậm để tránh xảy ra va chạm.

Theo Trung tâm Quản lý đường hầm vượt sông Sài Gòn, trước đó, đơn vị này phát hiện một đàn bò không có người trông coi trước lối vào hầm. Thời điểm trên, nhân viên trung tâm đã tìm cách lùa đàn bò đi nơi khác. Tuy nhiên, một con trong đàn bất ngờ chạy vào hầm.

Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng bảo vệ của Trung tâm Quản lý đường hầm vượt sông Sài Gòn điều tiết giao thông để đưa bò ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua hầm.