Hợp tác Việt - Hàn mang hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư vú

Hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú” thu hút đông đảo sự quan tâm của các bác sĩ trong nước (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Theo thống kê của Globocan 2022, Việt Nam ghi nhận khoảng 24.563 ca mắc mới ung thư vú, chiếm trên 25% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Dù tỷ lệ phát hiện sớm ngày càng tăng, đây vẫn là căn bệnh đặt ra nhiều thách thức cho ngành y tế.

Trong bối cảnh đó, ngày 16/8, BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh phối hợp cùng Trung tâm Y tế Samsung (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo “Cập nhật các tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú”, dưới sự chỉ đạo của Tổng hội Y học Việt Nam và Hội Ung thư Việt Nam.

Hội thảo nhận được sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng y khoa trong nước, thu hút hơn 200 bác sĩ đa chuyên khoa cùng các bác sĩ ung bướu đầu ngành tham dự như GS.TS.BS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Thành phần chủ tọa là các bác sĩ ung bướu giàu kinh nghiệm: GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương, chuyên gia ung bướu BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, Nguyên Viện trưởng Viện Ung thư 108; PGS.TS.BS Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú - Bệnh viện K.

GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

8 báo cáo chuyên sâu từ chuyên gia Hàn Quốc - Góc nhìn toàn diện về ung thư vú

Sự kiện quy tụ 8 chuyên gia Hàn Quốc cùng nhiều bác sĩ ung bướu hàng đầu Việt Nam, trình bày các nội dung bao quát từ chẩn đoán sớm, can thiệp ngoại khoa đến phục hồi chức năng sau điều trị.

Sự kiện quy tụ 12 chuyên gia ung bướu hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Báo cáo mở đầu của GS Jeong Eon Lee đã đem đến nội dung toàn cảnh về thực trạng điều trị ung thư vú với các con số ấn tượng. Theo đó, tại Hàn Quốc có tới 80% ca bệnh ung thư vú được phát hiện sớm ở giai đoạn DCIS, với tỷ lệ sống lên đến 98-99%, trong khi các trường hợp phát hiện muộn (giai đoạn III, IV) chiếm tỷ lệ rất thấp. Về điều trị, khoảng 2/3 bệnh nhân được phẫu thuật bảo tồn vú và 1/3 phải cắt bỏ. Đáng chú ý, gần 60% bệnh nhân cắt bỏ vú hiện nay được tái tạo ngay sau phẫu thuật nhờ phối hợp với bác sĩ phẫu thuật tạo hình.

Bà Jeong Eon Lee trình bày về thực trạng ung thư vú tại Hàn Quốc (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Điểm nhấn của phiên thảo luận đầu tiên là bài báo cáo của PGS.TS.BS Ji Soo Choi - Khoa Chẩn đoán Hình ảnh - Trung tâm Khoa học Hình ảnh, Trung tâm Y tế Samsung về “Vai trò của hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú”.

PGS.TS.BS Ji Soo Choi đã đưa ra những phân tích về sức mạnh của công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại, từ MRI, nhũ ảnh cho đến siêu âm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Những công cụ này cho phép phát hiện ung thư vú ngay từ giai đoạn sớm, tạo tiền đề để bác sĩ xây dựng kế hoạch can thiệp chính xác, kịp thời, nâng cao cơ hội hồi phục cho người bệnh.

PGS.TS.BS Ji Soo Choi chia sẻ về vai trò của hình ảnh trong chẩn đoán và điều trị ung thư vú (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Bên cạnh đó, các báo cáo về điều trị cá thể hóa nhấn mạnh ứng dụng sinh học phân tử kết hợp điều trị ung thư vú đa mô thức. Cách tiếp cận này giúp tối ưu hiệu quả chăm sóc, đồng thời giảm thiểu tác dụng phụ, mở ra triển vọng điều trị an toàn và phù hợp hơn cho từng trường hợp bệnh.

Khép lại hội thảo, GS. Ji Hye Hwang - Nguyên Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Ung thư Hàn Quốc đã đưa ra những chia sẻ giá trị về các phương pháp trị liệu cá thể hóa về cả thể chất lẫn tinh thần, hướng đến mục tiêu giúp người bệnh lấy lại sức khỏe, sự tự tin và sớm quay trở lại cuộc sống bình thường.

Chiến lược phát triển chuyên sâu khởi đầu từ hợp tác quốc tế

Chia sẻ về định hướng phát triển chuyên khoa Ung bướu của BVĐK Hồng Ngọc trong tương lai, PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương nhấn mạnh: “Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng chuyên môn chuyên ngành ung bướu tại bệnh viện chúng tôi. Với kim chỉ nam lấy người bệnh làm trung tâm, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh sẵn sàng đồng hành cùng người bệnh trên hành trình chiến đấu với ung thư”.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Minh Phương hy vọng hội thảo tạo cơ hội để bác sĩ Việt - Hàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý ung thư vú toàn diện (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Hội thảo lần này nằm trong chiến lược phát triển chuyên ngành ung bướu hướng tới điều trị toàn diện của BVĐK Hồng Ngọc.

BVĐK Hồng Ngọc định hướng phát triển chuyên khoa Ung bướu hiện đại, với quy trình điều trị chuẩn quốc tế (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc).

Về lâu dài, bệnh viện sẽ xây dựng kế hoạch bài bản để đồng hợp tác với các chuyên gia của trung tâm y tế Samsung và các trung tâm y tế trên thế giới giúp đẩy mạnh và chuẩn hóa quy trình điều trị ung thư. Qua đó, người bệnh ung thư Việt Nam được hưởng những lợi ích của việc điều trị tiên tiến nhất ngay tại BVĐK Hồng Ngọc.