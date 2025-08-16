Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra, động viên các khối tham gia diễu binh

Sáng 16/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ tư chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự buổi hợp luyện có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ nhất từ trái sang phải); Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 2 từ trái sang phải); Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (thứ 3 từ trái sang phải).

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến qua lễ đài. Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là cội nguồn sức mạnh để toàn đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc đất nước.

Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài.

Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay lấp lánh những tấm huân chương cao quý khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt tô thắm truyền thống vẻ vang của quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội.

Tham gia buổi hợp luyện có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Những gương mặt xinh đẹp, rạng ngời của nữ chiến sĩ quân y.

Trên từng bước chân đều tăm tắp họ mang theo hình ảnh những “chiến sĩ áo trắng” vừa cứu người nơi tuyến đầu, vừa sẵn sàng sát cánh cùng đồng đội trên mọi mặt trận.

Những bước đi đúng, đều, đẹp, mạnh, hùng dũng của chiến sĩ phòng hoá. Lần đầu sau 10 năm Binh chủng phòng hoá tham gia diễu binh, diễu hành.

Bộ đội Hóa học đã tham gia diễu binh, diễu hành năm 2015 kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9. Do tập trung quân số từ 3 miền Bắc, Trung, Nam nên bộ đội phòng hóa luyện tập từ sớm để đảm bảo đội hình, đội ngũ, yếu lĩnh.

Sau nhiều tháng luyện tập vất vả các động tác yếu lĩnh của Bộ đội Hoá học đã đúng, đều, đẹp,...

Dẫn đầu đội hình xe pháo quân sự là các xe tăng T-54B, T-55 do Liên Xô cũ sản xuất đã được nâng cấp. Đây là những pháo đài vững chãi, trang bị hệ thống pháo, súng máy phòng không uy lực, mạnh mẽ.

Kết thúc buổi tổng hợp luyện Đại tướng Phan Văn Giang thăm, động viên, tặng quà cho các khối tham gia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉnh lại lá cờ trong khi đi thăm, động viên các khối tham gia tổng hợp luyện. Đại tướng yêu cầu các khối cần rút nhanh chóng rút kinh nghiệm đến từng cá nhân, đảm bảo sớm khắc phục các điểm yếu bởi thời gian từ nay đến ngày diễn ra buổi lễ chính thức còn rất ngắn.

Bộ trưởng Phan Văn Giang kiểm tra chiếc kèn đồng của khối quân nhạc.

Ngoài khối đi, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các khối đứng, khối quân nhạc có ý thức luyện tập tốt.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, động viên khối Nữ du kích miền Nam.

Thời tiết tại Hà Nội sáng 16/8 có mưa lớn. Điều này cũng góp phần rèn luyện thể lực và sức khỏe, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, giữ vững khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ phấn khởi động viên các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp tới.

Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh kỷ niệm cùng các khối tham gia diễu binh, diễu hành.