Người dân thành phố này được thưởng tới 15 triệu khi tố vi phạm giao thông

Cảnh sát giao thông Delhi thực hiện việc này thông qua ứng dụng Traffic Prahari ra mắt vào tháng 9/2024, nhằm trao quyền cho người dân tố giác những người vi phạm luật giao thông.

Với sự ra đời của ứng dụng này, người dân có thể thực hiện nghĩa vụ công dân, còn cơ quan cảnh sát cũng sẽ trao thưởng cho những cá nhân có đóng góp báo cáo các trường hợp vi phạm như đỗ xe trái phép, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ…

Mức thưởng cho việc tố vi phạm giao thông qua ứng dụng Traffic Prahari lên tới 50.000 rupee, tương đương 15 triệu đồng (Ảnh: News 18).

Ứng dụng giao thông mới này của thành phố Delhi là phiên bản mới cập nhật của nền tảng Traffic Sentinel ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015, sau khi đã tiến hành nâng cấp với nhiều tính năng mới cùng giao diện bố cục hợp lý hơn qua các năm.

Người dùng có thể báo cáo các trường hợp lái xe nguy hiểm, có hành vi hung hăng khi tham gia giao thông, đỗ xe trái phép, vượt ẩu, chạy ngược chiều, và vượt đèn đỏ, cùng nhiều vi phạm giao thông khác. Chỉ cần dùng ứng dụng để chụp ảnh hoặc quay video, sau đó gửi báo cáo qua ứng dụng. Người tham gia sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền hoặc các ưu đãi khác sau khi báo cáo được xác minh.

Việc tham gia rất đơn giản, người dân cần có điện thoại di động, tải và đăng ký ứng dụng. Các bằng chứng hình ảnh hoặc video về vi phạm giao thông tải lên hoặc được quay chụp bằng ứng dụng cần rõ ràng, kèm theo thông tin thời gian và địa điểm chính xác.

Cảnh sát Delhi sẽ tiếp nhận thông tin và hình ảnh, tiến hành xác minh và xử phạt nếu phát hiện vi phạm. Người dùng có thể theo dõi tiến trình xử lý báo cáo và có thể nhận thưởng bằng tiền mặt nếu báo cáo được xác nhận.

Cảnh sát giao thông Delhi khuyến khích người dân tích cực tham gia sáng kiến này bằng cách trao thưởng tiền mặt hằng tháng. Dựa trên số lượng báo cáo vi phạm gửi vào ứng dụng, cảnh sát giao thông sẽ đánh giá và trao thưởng cho những người có đóng góp tích cực và chính xác nhất, với các mức 50.000 rupee (15 triệu đồng) cho hạng nhất, 25.000 rupee (7,5 triệu đồng) cho hạng nhì, 15.000 rupee (4,5 triệu đồng) cho hạng ba và 10.000 rupee (3 triệu đồng) cho hạng tư.

Đại diện chính quyền Delhi (phải) trao chứng nhận và tiền thưởng cho người dân tích cực tố giác các trường hợp vi phạm giao thông qua ứng dụng giao thông trong thời gian tháng 9/2024-2/2025 (Ảnh: Lieutenant Governor of Delhi).

Sáng kiến này đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dân. Thậm chí, nhiều người đã lập các nhóm WhatsApp, phân công người phụ trách từng khu vực nhất định và thường xuyên chia sẻ hình ảnh vi phạm giao thông. Với nhiều người, đây không chỉ là một nguồn thu nhập mà còn là cách thúc đẩy tinh thần trách nhiệm công dân, đặc biệt mang lại lợi ích cho những người thất nghiệp.

Thông qua ứng dụng này, người dân đã gửi cho cảnh sát giao thông bằng chứng về khoảng 1.500 trường hợp vi phạm mỗi ngày. Đến nay, đã có hơn 99.000 người đăng ký sử dụng ứng dụng.