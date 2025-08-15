Chiếc Mustang Mach-E không thể dừng lại trước khi xảy ra va chạm kinh khủng

Vụ tai nạn kỳ lạ và đáng lo ngại này xảy ra vào 13/8 tại khu vực Vịnh San Francisco và được ghi lại bởi một tài xế chạy xe ở làn bên cạnh. Theo đó, chiếc Mustang Mach-E bật đèn khẩn cấp lao nhanh trên đường cao tốc, với phần thân bên phải xe mài mạnh vào dải phân cách bằng bê tông.

Chưa đầy một phút sau, khi hết đoạn có dải phân cách, không còn điểm tựa, chiếc xe điện đã lao sang bên phải, tông vào một chiếc Mitsubishi Mirage tại lối nhập làn.

Video cho thấy tài xế rời tay khỏi vô-lăng, dường như đang cầu nguyện trước khi va chạm (Nguồn video: Marty.Byrde3/TikTok).

Video cho thấy bên trong xe, tài xế có vẻ vẫn tỉnh táo, đang giơ hai tay lên, thay vì cố ghìm vô-lăng, trông như đang hoảng loạn hoặc cầu nguyện.

Cú va chạm khiến chiếc Mitsubishi Mirage nhỏ hơn bị lật. Cả hai xe dừng lại với túi khí bung ra. Theo người dùng có tên Marty.Byrde3 trên TikTok, cũng là người quay lại cảnh tượng, cả hai tài xế may mắn đều không bị chấn thương gì nghiêm trọng.

Đoạn clip lan truyền này đã thu hút gần 1 triệu lượt xem trên TikTok chỉ trong khoảng nửa ngày. Nhiều người xem băn khoăn không biết tại sao tài xế có vẻ không thể kiểm soát vô-lăng hoặc phanh.

Chỉ với video trên, rất khó phán đoán chiếc xe bị trục trặc hay tài xế không thể kiểm soát xe vì lý do khác, chẳng hạn như gặp vấn đề sức khỏe hoặc hoảng loạn.

Về lý thuyết, ngay cả khi hệ thống hỗ trợ lái BlueCruise gặp lỗi nghiêm trọng, như khóa vô-lăng, bàn đạp ga và phanh vẫn phải hoạt động bình thường. Cũng khó hiểu ở chỗ hệ thống phanh khẩn cấp tự động không kích hoạt khi xe lần đầu va vào tường chắn hoặc ngay trước cú va chạm cuối cùng.

Trong những tình huống khẩn cấp như vậy, tài xế có thể thử dừng xe bằng cách nhấn liên tục nút phanh tay điện tử, nhưng chưa rõ liệu tài xế có làm như vậy không. Có vẻ như chiếc Mach-E đã mài thân vào dải phân cách khi tài xế cố dùng cách này để hãm tốc độ của xe.