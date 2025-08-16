Thủ tướng: “Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội”

Tinh thần này được Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt khi phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm, sáng 16/8.

Không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội

Nhấn mạnh chương trình xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 có ý nghĩa nhân văn và cấp thiết, song theo Thủ tướng, mục tiêu này là khó, nhưng khó mấy cũng phải làm.

“Mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 là không đổi, cũng như không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã giao cho địa phương ngay từ đầu năm”, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định không thay đổi mục tiêu phát triển nhà ở xã hội (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương cũng cần tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, để có chính sách phù hợp.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý tập trung rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, bảo đảm thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.

“Phải chú trọng kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, trục lợi chính sách khi chính sách về nhà ở xã hội thông thoáng”, Thủ tướng yêu cầu.

Tinh thần được người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh là “cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cứ thế làm, cái gì có hại cho dân cho nước thì hết sức tránh”; “làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, quy định của Đảng nhưng hết sức sáng tạo, đổi mới tư duy”.

Theo Thủ tướng, phải bảo đảm 3 “có” và 2 “không”, gồm: có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp và không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Bên cạnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; tập trung chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Trong đó, với các thủ tục hành chính triển khai xây dựng dự án nhà ở xã hội, theo Thủ tướng, phải được thực hiện theo "luồng xanh", "luồng ưu tiên”.

Ngoài ra, các địa phương phải khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tại hội nghị, Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn.

Ông giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Lãnh đạo địa phương nhận khuyết điểm

Báo cáo trước đó từ điểm cầu TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Lộc Hà cho biết thành phố được giao đến năm 2030 có gần 200.000 căn nhà ở xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TPHCM đã đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào hơn 5.000 căn nhà ở xã hội. Song chỉ tiêu phát triển nhà ở trong năm 2025 mới khoảng 13.000 căn, chưa đạt mục tiêu.

Trên địa bàn TPHCM đang thi công xây dựng 15 dự án với quy mô hơn 16.000 căn. Ông Hà cho biết dự kiến sắp tới TPHCM chuẩn bị 1.000ha và sẽ đáp ứng đảm bảo 200.000 căn cho giai đoạn 2030.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết dự kiến đến cuối năm, thành phố có 474 căn nhà xã hội. So với chỉ tiêu được giao 1.397 căn, Cần Thơ còn thiếu 923 căn chưa hoàn thành trong năm 2025. “Cần Thơ xin nhận khuyết điểm với Thủ tướng, với Phó Thủ tướng”, ông Lâu nói.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nêu giải pháp, ông cho biết Cần Thơ sẽ rà soát lại tất cả dự án hiện nay đã có quy hoạch, có nhà đầu tư. Địa phương cũng sẽ có chính sách thu hút và mời các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

“Sau khi sáp nhập, nhiều nhà đầu tư đã tìm hiểu và nghiên cứu, đề xuất lập dự án nhà ở xã hội. Như vậy, chiều hướng thực hiện dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới rất khả thi, hấp dẫn vì nhu cầu nhà ở xã hội của TP Cần Thơ hiện nay khá lớn”, Chủ tịch Cần Thơ chia sẻ.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết tỉnh đã hoàn thành khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội. Từ giờ đến cuối năm, Bắc Ninh sẽ phấn đấu đạt được chỉ tiêu Trung ương giao.

“Từ tháng 9 chúng tôi sẽ tập trung cao hơn nữa cho nội dung này và dự kiến mỗi tháng đều đặn sẽ khởi công các công trình nhà ở xã hội mới trên địa bàn tỉnh”, ông Thịnh nói. Theo ông, mục tiêu của Bắc Ninh là phấn đấu đến năm 2028 sẽ hoàn thành khoảng trên 100.000 căn nhà ở xã hội.