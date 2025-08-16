CEO hãng xe Trung Quốc gây "bão mạng" vì khuyên khách mua xe của đối thủ

Mẫu Xiaomi YU7 chỉ mới ra mắt gần đây nhưng đã chứng tỏ sức hút mạnh mẽ, đến mức hãng xe không kịp đáp ứng nhu cầu. Sự việc đã leo thang đến mức nhà sáng lập Xiaomi phải khuyên khách hàng tiềm năng nên xem xét các mẫu xe điện đối thủ.

Xiaomi ra mắt mẫu YU7 vào tháng 6, cạnh tranh Tesla Model Y trên thị trường Trung Quốc (Ảnh: Xiaomi).

Xiaomi đã nhận hơn 240.000 đơn đặt hàng cho mẫu YU7 chỉ trong vòng chưa đầy 18 tiếng. Do nhu cầu quá lớn, khách hàng mới được thông báo sẽ phải chờ trung bình 56-59 tuần để nhận xe. Trong khi nhiều người chấp nhận điều này, một số khác bắt đầu phàn nàn về việc phải chờ lâu.

Đáp lại sự phàn nàn ngày càng gia tăng, CEO Lei Jun của Xiaomi chia sẻ trên mạng xã hội rằng những ai cần gấp nên cân nhắc các mẫu xe điện Trung Quốc khác.

Ông viết: “Nếu bạn cần mua xe nhanh, thì các mẫu xe năng lượng mới sản xuất trong nước cũng khá tốt”. Trong danh sách gợi ý của ông có Xpeng G7, Li Auto i8 và khá bất ngờ là cả Tesla Model Y, đối thủ trực tiếp của Xiaomi YU7.

Ông Jun cũng tỏ ra thoải mái khi khách hàng chọn sản phẩm của Elon Musk: “Model Y là một mẫu xe tuyệt vời, và Tesla vừa công bố một loạt khuyến mãi hôm qua, nên bạn có thể cân nhắc”, ông nói.

Việc YU7 có sức hút lớn như vậy khá dễ hiểu, khi mẫu xe này có thiết kế bắt mắt, được trang bị nhiều tính năng hiện đại, trong khi giá bán lại rất cạnh tranh. Bản tiêu chuẩn Standard có giá từ 253.500 nhân dân tệ (926 triệu đồng), sử dụng kiến trúc 800V, cho phép sạc pin đến 80% chỉ trong 13 phút. Xe có tầm hoạt động 835km sau mỗi lần sạc và trang bị động cơ 315 mã lực.

Với khách hàng đòi hỏi hiệu năng cao hơn, Xiaomi có hai phiên bản nâng cấp. Bản Pro giá từ 279.900 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng), sử dụng 2 mô-tơ điện, cho công suất kết hợp đạt 489 mã lực, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh. Cao cấp nhất là bản Max, dùng pin NMC 101,7kWh và công suất 681 mã lực, nhưng giá vẫn cạnh tranh ở mức 329.900 nhân dân tệ (1,2 tỷ đồng).

Sau khi chốt đơn, khách sẽ phải đợi rất lâu mới được giao xe. Theo cập nhật mới nhất từ ứng dụng Xiaomi: khách đặt mua bản Standard phải chờ 57-60 tuần, với bản Pro là 49-52 tuần, và bản Max là 41-44 tuần.

Với thời gian chờ đợi lâu, ngày càng nhiều xe Xiaomi YU7 gần như mới xuất hiện trên thị trường xe cũ tại Trung Quốc, được rao bán cao hơn giá niêm yết xe mới của nhà sản xuất, theo ghi nhận của East Money.

Theo dữ liệu từ ứng dụng Dongchedi, hiện có hơn 80 xe Xiaomi YU7 được rao bán lại trên toàn Trung Quốc đại lục, với mức giá dao động từ 350.000 đến 390.000 nhân dân tệ (tương đương 1,275-1,42 tỷ đồng).

Phần lớn các tin rao bán lại xe YU7 là phiên bản Max, với quãng đường sử dụng thường dưới 100km. Mức chênh giá phổ biến dao động từ 10.000 đến 20.000 tệ (36-73 triệu đồng).

Các xe này được cho là đến từ hai nguồn chính: xe do các đại lý chuyên nghiệp mua để đầu cơ và bán lại; và xe do các nền tảng xe cũ mua lại từ người dùng rồi rao bán với giá cao hơn, tạo ra tình trạng chênh giá.