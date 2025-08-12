Mới giao xe ở Việt Nam, VinFast Limo Green đã rục rịch “xuất ngoại”

Trang Rushlane đưa tin, VinFast đã đăng ký bản quyền kiểu dáng một mẫu ô tô điện 7 chỗ tại Ấn Độ. Mẫu xe được đề cập là Limo Green, dòng MPV hướng tới dịch vụ vận tải. Tại nước ta, sản phẩm này bắt đầu được bàn giao tới tay khách Việt vào ngày 5/8.

Việc đăng ký bản quyền thiết kế không có nghĩa VinFast Limo Green sắp ra mắt Ấn Độ, nhưng với sự chú trọng của hãng xe Việt dành cho quốc gia 1,46 tỷ dân, không loại trừ khả năng mẫu MPV thuần điện này sẽ được mở bán tại thị trường này trong tương lai gần.

Chiếc VinFast Limo Green được đăng ký tại Ấn Độ có xuất xứ từ nhà máy Việt Nam (Ảnh: Rushlane).

Ngày 4/8, VinFast đã chính thức khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô điện tại Khu công nghiệp Sipcot, thành phố Thoothukudi, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Đây là nhà máy thứ 3 đi vào hoạt động và cũng là dự án thứ 5 trong chuỗi nhà máy toàn cầu của hãng xe Việt.

VinFast sẽ giới thiệu hai mẫu SUV điện đầu tiên tới quốc gia đông dân nhất thế giới là VF 6 và VF 7. Sự hiện diện của VinFast Limo Green có thể thu hút khách hàng cá nhân hoặc các doanh nghiệp vận tải tại quốc gia này, do xe có thiết kế hơi hướng SUV nhiều hơn MPV, phù hợp với thị hiếu khách hàng Ấn Độ.

VinFast Limo Green dài 4.740mm, rộng 1.872mm và cao 1.728mm. Kích thước này có thể xếp vào phân khúc MPV cỡ trung, có thể cạnh tranh với một số cái tên như BYD eMAX 7 hay Kia Carens Clavis EV khi chính thức mở bán tại Ấn Độ (Ảnh: VF).

Tại Việt Nam, VinFast Limo Green được niêm yết giá 749 triệu đồng, đã kèm pin. Có kích thước ngang MPV cỡ trung nhưng giá bán của Limo Green đang cạnh tranh với cả các mẫu MPV cỡ nhỏ, ví dụ như Mitsubishi Xpander (cao nhất 658 triệu đồng) hay Toyota Veloz Cross (cao nhất 660 triệu đồng).

Về trang bị, VinFast Limo Green được trang bị hệ thống đèn full LED và mâm 18 inch ở bên ngoài. Nội thất có điểm nhấn là màn hình trung tâm 10,1 inch nhưng các trang bị còn lại khá cơ bản, như: ghế nỉ chỉnh cơ, 4 loa âm thanh, hệ thống giải trí FM/Bluetooth/USB.

Bù lại, xe vẫn có phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, điều hòa tự động 1 vùng với cửa gió đầy đủ cho 3 hàng ghế.

Nội thất của VinFast Limo Green có không gian 3 hàng ghế khá rộng rãi, nhờ chiều dài cơ sở đạt mức 2.840mm (Ảnh: VF).

Về vận hành, VinFast Limo Green được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực), mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Khối pin LFP đi kèm có dung lượng 60,13 kWh, cho khả năng di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC) với công suất tối đa 80kW, cho phép sạc 10-70% pin trong 30 phút. Tại Việt Nam, khách mua xe được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết ngày 30/6/2027, tương tự các dòng xe khác của VinFast.