Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì?

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade có 4 phiên bản, giá 1,469-1,589 tỷ đồng. Xe thường nhận được ưu đãi lớn, bao gồm chính sách tặng 100% lệ phí trước bạ (giá còn 1,322-1,430 tỷ đồng) từ hãng. Ngoài ra, một số đại lý giảm thêm hơn 80 triệu đồng cho Palisade bản khởi điểm Exclusive 7 chỗ sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024), đưa giá thực tế về 1,239 tỷ đồng - ngang giá niêm yết của Santa Fe và Toyota Fortuner, Ford Everest. Kết thúc nửa đầu năm 2025, đã có 431 xe Palisade đến tay khách hàng, bỏ xa đối thủ Ford Explorer (131 xe) (Ảnh: TC Motor).