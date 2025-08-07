PhotoNews

Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì?

Thực hiện: Gia An

(Dân trí) - “Đàn anh” của Santa Fe bước sang thế hệ mới với diện mạo sang trọng và bề thế, lần đầu sử dụng hệ động lực hybrid.

Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 1
Indonesia là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đón chào Hyundai Palisade Hybrid 2026. Xe có các phiên bản Signature 2WD, Calligraphy 2WD và Calligraphy AWD, giá bán 1,105-1,359 tỷ Rupiah (tương đương 1,77-2,17 tỷ đồng) cao hơn hẳn “đàn em” Santa Fe bản Calligraphy Hybrid (900,5 triệu Rupiah - khoảng 1,44 tỷ đồng) và Ford Everest Titanium (1,024 tỷ Rupiah - khoảng 1,64 tỷ đồng) (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 2
Ngoại hình của Palisade thế hệ thứ hai trông vuông vắn và lực lưỡng hơn trước. “Gương mặt” gây ấn tượng với mặt ca-lăng cỡ lớn và dàn đèn chiếu sáng tạo hình chữ “H”. Đèn pha LED thích ứng tự động liên kết với đường gân lạ mắt trên nắp ca-pô. Hốc gió trung tâm chủ động đóng/mở theo điều kiện vận hành, góp phần tối ưu tính khí động học (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 3
Hông và đuôi xe gợi liên tưởng tới Range Rover, đặc biệt là đường dập nổi men theo chân cửa sổ và thân dưới hơi phình ra. Đèn hậu LED đặt dọc tương tự đèn trước, trụ D và thanh ray nóc sáng bóng đổ dốc tạo điểm nhấn. Cần gạt nước ẩn dưới cánh lướt gió to bản cách điệu. Hãng lắp kính cách âm hai lớp cho mọi cửa sổ, hứa hẹn giúp khoang lái yên tĩnh hơn (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 4
Nâng đỡ chiếc xe là bộ mâm 20 inch (Signature) hoặc 21 inch (Calligraphy) cùng hệ thống treo MacPherson phía trước, liên kết đa điểm phía sau tự cân bằng chiều cao theo tải trọng. Về kích thước, mẫu SUV full-size của Hyundai (D x R x C: 5.065 x 1.980 x 1.805mm) nhỉnh hơn 70mm chiều dài và 5mm chiều rộng so với đời tiền nhiệm; chiều dài cơ sở tăng 70mm lên 2.970mm, vẫn kém Ford Explorer 55mm (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 5
Trái với bên ngoài, nội thất Palisade thừa hưởng phong cách mềm mại, uốn lượn từ SUV chạy điện Hyundai Ioniq 9. Nhiều bề mặt được bọc da hai tông màu hoặc ốp gỗ sần, song hành với đèn viền nội thất 64 màu. Vô-lăng ba chấu to bản, cần vặn chuyển số điện tử, cụm điều khiển điều hòa tự động ba vùng dạng cảm ứng và cặp màn hình 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây như trên Santa Fe (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 6
Danh mục tiện nghi tiêu biểu trên “xế hộp” đầu bảng nhà Hyundai còn bao gồm: 14 loa Bose, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời dạng kép, hộc khử khuẩn bằng đèn cực tím UV-C, màn hình HUD và tính năng xác thực bằng vân tay. Tùy phiên bản mà ghế ngồi bọc da nhân tạo hoặc da Nappa; hàng ghế trước chỉnh điện có nhớ vị trí ghế lái và tính năng thông gió/sưởi ấm. Riêng bản Calligraphy được bổ sung bệ đỡ chân và tính năng ngả ghế thư giãn (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 7
Mọi phiên bản được bố trí 7 chỗ ngồi. Cặp ghế thương gia chỉnh điện, tích hợp thông gió/sưởi ấm và chế độ thư giãn dành riêng cho hai phiên bản cao cấp. Hành khách được phục vụ bởi cửa gió độc lập, hai cổng sạc USB-C 100W, ngăn kéo ẩn dưới bệ tỳ tay trung tâm phía trước và rèm che nắng chỉnh cơ (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 8
Độ rộng rãi, thoáng đãng ở hàng ghế thứ ba vốn đã khá tốt ở thế hệ trước, nay được cải thiện bằng cách mở rộng cửa sổ bên hông. Cơ chế điều chỉnh độ ngả lưng ghế và di chuyển tiến, lùi đều là chỉnh điện - điều hiếm thấy trong phân khúc. Cốp điện tự động mở nếu chìa khóa nằm trong vùng nhận dạng ít nhất 3 giây (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 9
Thể tích khoang hành lý đạt 541-2.455 lít, tăng nhẹ so với bản cũ. Về phương diện an toàn, mọi xe Palisade 2026 sở hữu 6 túi khí, camera 360 độ hỗ trợ giám sát điểm mù và gói Hyundai SmartSense (kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go, hỗ trợ định tâm làn đường, phòng ngừa va chạm xung quanh xe, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa,…) (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 10
Thế hệ thứ hai đánh dấu lần đầu tiên Palisade có tùy chọn động cơ hybrid, cụ thể là TMED-II. Máy xăng 2.5L tăng áp (258 mã lực, 353Nm) kết hợp với mô-tơ điện (72 mã lực, 264Nm) trong hộp số tự động 6 cấp và pin lithium-ion 1,65kWh trên nền tảng điện áp 300V, cho công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460Nm. Chỉ phiên bản đắt nhất sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC thay vì cầu trước, đi kèm khóa vi-sai trung tâm và chế độ địa hình Bùn, Cát và Tuyết (Ảnh: Paultan).
Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 11

Nhà sản xuất công bố Palisade Hybrid có thể lăn bánh tối đa 1.015km sau khi đổ đầy bình xăng 72 lít. Chế độ Stay Mode cho phép xe tận dụng điện từ pin để chạy điều hòa và hệ thống giải trí mà không cần đến động cơ đốt trong như đa số xe hybrid khác, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Phanh tái sinh năng lượng thích ứng theo dữ liệu bản đồ và khoảng cách với các phương tiện phía trước (Ảnh: Paultan).

Giá quy đổi 2,2 tỷ đồng, Hyundai Palisade Hybrid 2026 tại Đông Nam Á có gì? - 12

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade có 4 phiên bản, giá 1,469-1,589 tỷ đồng. Xe thường nhận được ưu đãi lớn, bao gồm chính sách tặng 100% lệ phí trước bạ (giá còn 1,322-1,430 tỷ đồng) từ hãng. Ngoài ra, một số đại lý giảm thêm hơn 80 triệu đồng cho Palisade bản khởi điểm Exclusive 7 chỗ sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024), đưa giá thực tế về 1,239 tỷ đồng - ngang giá niêm yết của Santa Fe và Toyota Fortuner, Ford Everest. Kết thúc nửa đầu năm 2025, đã có 431 xe Palisade đến tay khách hàng, bỏ xa đối thủ Ford Explorer (131 xe) (Ảnh: TC Motor).

