Chiếc xe điện gãy gập đuôi sau va chạm ở Thượng Hải, pin vẫn nguyên vẹn

Theo thông báo được Nio phát đi ngay sau sự cố, hệ thống an toàn của xe đã lập tức gửi tín hiệu cảnh báo; nhân viên của hãng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa những người trong xe đến bệnh viện. Cả hai không bị chấn thương gì nghiêm trọng, gây nguy hiểm tính mạng.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Weibo).

Bộ pin không bị hư hại, không phát sinh khói hay cháy sau vụ va chạm (Ảnh: Weibo).

Theo nhà sản xuất, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc EC6 không bật hệ thống hỗ trợ lái. Khi va chạm diễn ra, các cửa tự động mở khóa và tay nắm cửa bật lên, giúp người bên trong thoát ra ngoài dễ dàng. Bộ pin được cho là không bốc cháy hay có dấu hiệu giải phóng nhiệt hoặc nguy cơ mất an toàn. Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nio EC6 là mẫu SUV kiểu dáng coupe chạy điện cỡ trung được sản xuất tại Trung Quốc từ năm 2020. Phiên bản 2025 trang bị hệ dẫn động 4 bánh hai mô-tơ, cho tổng công suất 483 mã lực và phạm vi hoạt động lên tới 630km/lần sạc với bộ pin 100kWh.

Dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp cho thấy trong vụ tai nạn này, phần đuôi xe chịu hư hại nặng khi đâm vào một dải phân cách bê tông dạng “lưỡi dao” ở tốc độ cao, khiến cấu trúc phía sau bị tách rời tại vị trí cột C và sàn khoang sau. Tuy vậy, khoang hành khách vẫn giữ nguyên vẹn.

Theo báo cáo kỹ thuật, phần mép trên của dải phân cách chỉ rộng khoảng 12cm, tạo ra áp lực cực lớn tại điểm va chạm, dẫn đến tác động kiểu “cắt rời”. Một số hình ảnh tại hiện trường cho thấy tài xế ngồi lên khung cửa, tức là kết cấu bảo vệ khoang cabin vẫn hoạt động hiệu quả trong điều kiện khắc nghiệt.

Dải bê tông vỡ vụn sau khi bị chiếc xe điện lao vào (Ảnh: Weibo).

Diễn biến sau va chạm cho thấy kết cấu thân vỏ bằng thép pha nhôm của EC6 và khoang an toàn chịu lực đã bảo toàn tính mạng cho người ngồi bên trong xe ngay cả trong tình huống va chạm đặc biệt này. Việc bộ pin còn nguyên và không xảy ra cháy nổ cũng chứng minh hệ thống bảo vệ pin và thiết kế an toàn thụ động đã vận hành đúng như dự tính.