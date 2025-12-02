Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 30/11 trên đường Trần Quốc Hoàn (Hà Nội).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô khác ghi lại, tài xế chiếc xe 7 chỗ hiệu Mitsubishi Xpander có vẻ như đã thiếu quan sát, dẫn tới việc đâm ngã xe máy đang đi thẳng.

Ô tô quay đầu bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã lăn (Nguồn video: OFFB).

Về nguyên tắc, chỉ được phép và nên quay đầu xe tại nơi có giao lộ và những nơi không có biển cấm. Tuy nhiên, ngay cả khi không có biển cấm, có một số vị trí "mặc định" không được quay đầu xe.

Theo quy định tại Điều 15 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

Khi chuyển hướng, quay đầu xe, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát và nhường đường cho các xe đang đi thẳng, nhường đường cho người đi bộ.

Với lỗi quay đầu xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp quay đầu xe không đúng quy định, gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

"Ô tô quay đầu thiếu quan sát, cũng không đúng nơi quy định, trong khi người đi xe máy cũng thiếu quan sát, thiếu tập trung hoặc phán đoán tình huống kém; ô tô bật xi nhanh và đã ra tới gần vạch tim đường rồi mà xe máy còn định vượt qua đầu thì chịu rồi", tài khoản Hà Linh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Minh Đức bổ sung: "Chán thật, có mỗi cái việc nhấp 1 nhịp phanh nhường nhau chưa mất đến 3 giây mà không ai làm được là thế nào nhỉ? Tình huống hoàn toàn có thể không xảy ra va chạm".

Trong khi đó, tài khoản Minh Tuấn nhận xét: "Bác lái xe 7 chỗ xử lý lạ thật, xem video tưởng bác cho xe đỗ lại sát vỉa hè cho đỡ tắc, đằng này lại phi lên chắn cả 2 làn rồi mở cửa xuống".