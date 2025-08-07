Fica Fica DTiNews DTiNews
Mua xe điện 7 chỗ chạy dịch vụ: Chọn VinFast Limo Green hay BYD M6?

Nguyễn Lâm
Nguyễn Lâm

(Dân trí) - BYD M6 có một số trang bị mà VinFast Limo Green không có, nhưng bù lại, sản phẩm Việt vẫn là một lựa chọn kinh tế cho khách hàng.

Tại Việt Nam, ô tô thuần điện không còn quá xa lạ với người dùng. Tuy nhiên, các sản phẩm đang được phân phối trên thị trường chủ yếu hướng tới khách cá nhân, không nhiều lựa chọn dành cho các bác tài dịch vụ, đặc biệt là xe đa dụng 7 chỗ.

Trước khi VinFast Limo Green xuất hiện, BYD M6 được xem là lựa chọn hiếm hoi ở phân khúc MPV thuần điện 7 chỗ chạy dịch vụ, thu hút được một lượng người dùng có nhu cầu kinh doanh vận tải hoặc một số doanh nghiệp ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi với sự hiện diện của Limo Green.

Mua xe điện 7 chỗ chạy dịch vụ: Chọn VinFast Limo Green hay BYD M6? - 1

Mẫu VinFast Limo Green (Ảnh: VF).

Mẫu MPV thuần điện 7 chỗ đầu tiên của VinFast đã chính thức được bàn giao vào ngày 5/8. Xe có giá bán lẻ đề xuất 749 triệu đồng, thấp hơn 7 triệu đồng so với BYD M6 (756 triệu đồng).

Vậy giữa hai mẫu xe này, đâu sẽ là lựa chọn phù hợp với các bác tài dịch vụ?

So sánh trang bị ngoại thất của VinFast Limo Green và BYD M6

Xét về trang bị ngoại thất, cả hai mẫu xe này khá cân xứng khi đều sở hữu hệ thống đèn full LED, đèn pha tự động bật/tắt, cốp sau chỉnh cơ.

Mua xe điện 7 chỗ chạy dịch vụ: Chọn VinFast Limo Green hay BYD M6? - 2

BYD M6 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, BYD M6 nhỉnh hơn một chút khi có tính năng gập điện gương chiếu hậu. Đồng thời, mẫu xe này cũng có vóc dáng nhỏ gọn hơn một chút so với VinFast Limo Green, hứa hẹn khả năng di chuyển linh hoạt hơn trong môi trường đô thị.

Khoảng sáng gầm của hai mẫu xe này là tương đương; trong đó, VinFast Limo Green sử dụng bộ mâm lớn hơn (18 inch) nhưng là mâm sắt có ốp trang trí bên ngoài. Trong khi đó, mâm hợp kim của BYD M6 nhỏ hơn (17 inch) nhưng có thiết kế 5 chấu kép bắt mắt hơn xe Việt.

 Ngoại thấtVinFast Limo Green BYD M6
D x R x C (mm)4.740 x 1.872 x 1.7234.710 x 1.810 x 1.690
Khoảng sáng gầm (mm)170170
Hệ thống treo trướcMacPhersonMacPherson
Hệ thống treo sauĐa liên kếtĐa liên kết
Phanh đĩaTrước/sauTrước/sau
Mâm18 inch17 inch
Đèn chiếu sáng trướcLEDLED
Đèn tự động bật/tắt
Đèn LED định vị ban ngày
Đèn hậu LED
Gương chiếu hậuChỉnh điện, gập cơChỉnh/gập điện
Cốp sauĐóng/mở cơĐóng/mở cơ

Trang bị ngoại thất của VinFast Limo Green và BYD M6.

So sánh trang bị nội thất của VinFast Limo Green và BYD M6

Nội thất của hai mẫu xe này đều khá cơ bản, do hướng tới yếu tố giá rẻ. Tuy nhiên, tiện nghi của BYD M6 có phần nổi bật hơn khi các hàng ghế được bọc da tổng hợp, có kết nối điện thoại thông minh, màn hình giải trí lớn hơn, vô-lăng có nút bấm điều chỉnh chức năng và điều hòa tự động 2 vùng.

Mua xe điện 7 chỗ chạy dịch vụ: Chọn VinFast Limo Green hay BYD M6? - 3
Mua xe điện 7 chỗ chạy dịch vụ: Chọn VinFast Limo Green hay BYD M6? - 4

Nội thất của VinFast Limo Green và BYD M6.

Bù lại, nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn (2.840mm), VinFast Limo Green có không gian 7 chỗ rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, chiều cao của sản phẩm Việt nhỉnh hơn đối thủ Trung Quốc, hứa hẹn khoảng không trên đầu người ngồi hàng ghế thứ 3 thoáng đãng hơn.

 Nội thấtVinFast Limo GreenBYD M6
Chiều dài cơ sở (mm)2.8402.800
Chất liệu ghếNỉDa tổng hợp
Nút bấm vô-lăngKhông
Ghế láiChỉnh cơ 6 hướngChỉnh cơ 6 hướng
Màn hình trung tâm10,1 inch12,8 inch
Giải tríFM/Bluetooth/USB

- FM/Bluetooth/USB

- Apple CarPlay

- Android Auto

Điều hòaTự động 1 vùng

Tự động 2 vùng

Âm thanh4 loa

6 loa

Cửa gió cho hàng ghế 2 và 3

Phanh tay điện tử

Giữ phanh tự động

Trang bị nội thất của VinFast Limo Green và BYD M6.

Khả năng vận hành và phạm vi hoạt động

Cả hai mẫu xe này đều được trang bị một động cơ điện đặt trên cầu trước, nhưng thông số công suất của VinFast Limo Green cao hơn BYD M6, hứa hẹn khả năng chạy đường dài "thoáng" hơn. Bù lại, đối thủ Trung Quốc có mô-men xoắn nhỉnh hơn, hứa hẹn lực kéo tốt hơn khi khởi hành từ vị trí tĩnh.

Mua xe điện 7 chỗ chạy dịch vụ: Chọn VinFast Limo Green hay BYD M6? - 5

Dung lượng pin của VinFast Limo Green lớn hơn BYD M6, cho tầm hoạt động tối đa sau mỗi lần sạc đầy nhỉnh hơn đối thủ, khi xét cùng tiêu chuẩn NEDC (Ảnh: VF).

 Vận hànhVinFast Limo Green BYD M6
Động cơĐiệnĐiện
Hệ dẫn độngCầu trướcCầu trước
Công suất tối đa201 mã lực161 mã lực
Mô-men xoắn280Nm310Nm
Dung lượng pin60,13kWh55,4kWh
Tầm hoạt động450km420km
Sạc nhanh

Động cơ điện và dung lượng pin của VinFast Limo Green so với BYD M6.

So sánh trang bị an toàn của VinFast Limo Green và BYD M6

Hướng tới yếu tố giá rẻ, cả hai mẫu xe này đều không có hệ thống an toàn chủ động. Bù lại, chúng đều sở hữu khá đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản và trong đó, BYD M6 có phần nhỉnh hơn khi được trang bị camera 360 độ và 6 túi khí.

 An toànVinFast Limo Green BYD M6
Phanh chống bó cứng ABS
Phân bổ lực phanh điện tử EBD
Cân bằng điện tử
Khởi hành ngang dốc
Chức năng chống lật
CameraCamera lùiCamera 360 độ
Kiểm soát hành trìnhKhông
Túi khí46

Trang bị an toàn của VinFast Limo Green và BYD M6.

Lưu ý về vấn đề sạc

VinFast Limo Green và BYD M6 đều có tính năng sạc nhanh, nhưng sản phẩm Việt đang có lợi thế từ việc sở hữu hệ thống trạm sạc độc quyền gần như phủ khắp toàn quốc. Trong khi đó, mẫu xe Trung Quốc lại phụ thuộc khá nhiều vào việc sạc tại nhà.

Một số đại lý của BYD có lắp đặt trụ sạc nhanh và miễn phí cho người mua xe đến hết năm 2025 nhưng chưa nhiều và tiện lợi như VinFast. Khi đi tỉnh, khách hàng sử dụng BYD M6 vẫn phải sạc tại các trạm của bên thứ ba, độ phủ chưa lớn và có chi phí không rẻ, có thể lên tới gần 10.000 đồng/kWh.

Đâu là lựa chọn phù hợp?

BYD M6 nhỉnh hơn VinFast Limo Green ở một số trang bị, nhưng với các bác tài dịch vụ thì sản phẩm Việt có lợi thế nếu đặt trọng tâm là vấn đề kinh tế. Không chỉ có giá bán rẻ hơn, Limo Green còn được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến giữa năm 2027.

Với chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast Limo Green hứa hẹn sẽ là khoản đầu tư nhanh hồi vốn. Bên cạnh đó, người dùng mua xe Việt còn được hưởng chính sách chia sẻ doanh thu lên đến 90% trong 3 năm, khi đăng ký khai thác trên nền tảng của Xanh SM.

